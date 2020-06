Oroscopo Paolo Fox 1-7 Giugno 2020/ Previsioni, i top e flop: Cancro teso, Pesci innamorato

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox: Cancro e Capricorno due stelle

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ecco i segni considerati a due stelle. Cancro: il segno è un po’ teso. Questa settimana parte in maniera particolare. Tra oggi e domani la Luna dissonante può rendere un po’ emotivo il segno che già lo è di suo. Quando succede qualcosa che non va ci si arrabbia un po’ come i bambini. Il consiglio è quello di non esagerare con le polemiche. Capricorno: il segno ha una stagione di crescita, ma si trova in una condizione di grande riflessione. I tre segni di Terra sono da riferimento per il 2020. Ci sono in mente un sacco di cose. Si deve lottare contro la situazione che non si capisce. Da mercoledì ci sarà un recupero dopo due giorni di acciacchi.

Gemelli, Vergine, Bilancia e Sagittario a tre stelle

Saliamo di grado per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni a tre stelle. Gemelli: la settimana è interessante, ma parte in maniera lenta e ci si trova a discutere con una persona. C’è grande possibilità d’azione. Dal punto di vista tecnico si può recuperare, anche se si è rimasti indietro. Marte dissonante ha creato fastidi. Vergine: il segno è tra quelli premiati di quest’anno. In questo momento si può far vedere quanto si vale. Si aprono le porte in una situazione che fino all’anno passato era complicata. Nonostante quanto successo in questo periodo l’oroscopo premia.

Bilancia: il segno non è del tutto tranquillo. Chi è tornato a lavoro troverà equilibri cambiati rispetto a prima e si trova un po’ a disagio. Questo periodo porta dei cambiamenti. Importante è avere a fianco una persona cara. Chi soffre è chi non ha una persona di riferimento a fianco a cui dare spazio. E’ importante realizzarsi a livello sentimentale. Sagittario: il segno ha necessità di recuperare i tre mesi perduti. Il segno in primavera ha avuto un calo, questa chiusura forzata ha reso nervosi facendo risalire in superficie delle magagne oppure si è stati molto preoccupati. Ritrovare tranquillità è necessario, ma si è sotto pressione.

Ariete, Toro, Leone e Acquario quattro stelle

Ora ci occupiamo dei segni a quattro stelle per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: non ci si deve caricare tutto sulle spalle e non si deve pensare che tutti i problemi siano legati a questi due mesi. Anche a gennaio si era in bilico. Si devono rimandare questioni importanti, si è stressati e tesi economicamente. Però la giornata permette di fare qualcosa in più. Toro: il segno è tra i più forti, ma questo è un anno con un Saturno contrario ogni tanto. Forse il 2020 è l’anno giusto per concludere le cose più importanti se ci si vuole sposare, convivere o cambiare lavoro. Non si deve rimandare niente all’anno prossimo.

Leone: la Luna è in buon aspetto e si superano sempre i problemi. Dal punto di vista lavorativo ci sono però molte tensioni e forse adesso si devono fare spallucce. Se qualcuno parla contro è meglio rafforzare l’amore. Acquario: il cielo è molto interessante. E’ arrivato Saturno revisore dei conti. E’ cambiato tutto. La vita nel lavoro e nelle relazioni con gli altri si è trasformata. Tutto quanto capitato offre un’occasione per evadere.

Pesci e Scorpione cinque stelle

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox in bellezza con i segni a cinque stelle. Pesci: il segno ha bisogno di affetto e amore. Si privilegiano i sentimenti e si è pronto a sacrificare qualcosa della vita. Se si è dato troppo spazio ai pensieri e meno ai sentimenti si deve invertire la marcia. Si è confusi, ma molti vogliono recuperare l’amore. Agosto è un mese importante per i sentimenti.

Scorpione: in attesa di una parte centrale della settimana con la Luna nel segno. Come l’Acquario si trova, con Saturno e Urano dissonanti, qualche problema nella vita di tutti i giorni. Si devono rivedere delle cose. Si è un po’ arrabbiati, ma dietro l’angolo ci sono soddisfazioni con il mese di agosto che regalerà grandi opportunità.



