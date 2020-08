Oroscopo Paolo Fox, 1 agosto/ Previsioni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare altri quattro segni zodiacali. Il Leone ha un sabato importante mentre domenica potrebbero tornare conflitti e poi ora siete preoccupati per soldi, perché forse ci sono preoccupazioni per le persone che sono intorno. In amore non ci sono grandi stelle.

Oroscopo Vergine: ha un sabato importante con Luna, Giove e Saturno attivi. Siete uno dei segni che uscirà meglio da questo nervosismo che viviamo ora. Fate carriera. Siete come un surfista che deve affrontare una grande onda, dalla spiaggia vi sembra che il surfista sarà fagocitato ma poi la cavalca. Siete libero di agire e fare. Persone afflitte dalla routine della vita. In amore si parla di agosto caldo per il cuore.

Oroscopo Bilancia: da venerdì è turbata, a fronte di un periodo incerto ci sarà una fine dell’anno da vincitore. Si svilupperanno molte cose da settembre. Rischiate poi di sbagliare. Pensate a voi stessi ma non concentratevi solo sulla forma perché a volte le emozioni nascono in modo brusco e non programmato.

Oroscopo Scorpione: farebbe bene a parlare perché domenica ci saranno dei momenti di tensione. Continuate con i progetti. Vivete emozioni nuove. Ci si augura che siate disinibiti e possiate dedicarvi all’amore frequentando dei luoghi giusti.



