Oroscopo Paolo Fox, 1 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a…

E’ giunto il momento anche oggi, giovedì 1 giugno 2023, di scoprire l’oroscopo di Paolo Fox quotidiano. In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, l’astrologo ha svelato la sua classifica dei segni zodiacali per le prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Vergine, Toro

“Leone, 2 stelle. Chi vi fa arrabbiare in questo periodo? Reagirete mandando tutti a quel paese oppure lottando per avere ragioni. I giovani sono pronti alla battaglia, mentre dopo una certa età quando la strada è fatta molti pensano ‘chi me lo fa fare’. Giornata di oggi un po’ nervosa. Vergine, siete in osservazione. State imbastendo una situazione che dovrà essere rifinita in autunno, ci sono tante cose a cui pensare, come ad esempio l’amore: non trascurate i sentimenti anche se di solito siete un po’ chiusi. Toro, vi sentite un po’ stanchi e intolleranti. Penso a chi è in balia di una risposta che non arriva o magari siete un po’ indecisi: vi raccomando un po’ di attenzione e occhio alla fatica”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Gemelli, Ariete, Cancro, Acquario

“Sagittario, relazioni molto importanti. Se usciamo e ci esponiamo qualcosa accade. Sul lavoro ci sono dubbi e programmi da sviluppare, ma l’amore è una meta più raggiungibile. Oggi un po’ sotto tensione. Gemelli, siete un po’ affaticati. Non vi risparmiate soprattutto a livello mentale, e ciò può generare momenti di tensione. Ariete, se la collera sale non dovete aumentarla. Potreste tornare in gioco se avete vissuto una tensione in amore a fine 2022. Siete anche in attesa di accordi scritti nero su bianco. Cancro, 4 stelle. Tanti devono mettere a posto il fisico. Avete sempre più forza, vi sentite più gagliardi e tosti rispetto a prima. Acquario, ritrovate sicurezza anche nel rapporto con gli altri. Nasceranno polemiche ma non attizzatele”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Bilancia, Capricorno, Pesci

Come al solito l’oroscopo di Paolo Fox si chiude con i segni migliori della classifica: “Scorpione, avete grande sensibilità e una grande lungimiranza, Oggi siete bravi anche con voi stessi. Bilancia, momento di forza, guadagnate fiducia in voi stessi e ottimismo, opportunità nuove. Capricorno, chi vi butta giù? Potete bloccare i vostri nemici anche con due semplici parole o un’occhiata. Fatevi coraggio, siete i più forti. Pesci, emozioni del cuore vincono, grande responsabilità verso di voi e gli altri, tempo anche di fare scelte di lavoro”.

