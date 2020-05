Oroscopo Paolo Fox 1 maggio 2020 di oggi per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Leone, il punto dell’oroscopo del giorno

Ecco alcuni spunti dall’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone con la Luna favorevole ha una grande voglia di amare e di farsi amare. Siccome si è molto orgogliosi si aspetta. A volte si mettono anche in imbarazzo le persone che incontrate, chi è solo dovrà iniziare a fare qualcosa su internet. Il pianeta Marte opposto rappresenta agitazione nel lavoro. Il periodo è fertile se si vuole avere un figlio.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per la Vergine?

La Vergine ha un primo maggio in cui capisce di essere una persona attenta sul lavoro. Come gli altri segni di terra, Toro e Capricorno, non si sta bene se non ci si sente contenti della propria attività e se non ci sono soldi. Importante dare spazio a questioni pratiche, piove sul bagnato e tutti quelli che avevano situazioni di lavoro importanti la vivono meglio, invece gli altri devono recuperare lavoro ed energia. L’amore finisce in secondo piano.

Bilancia, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Nell’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia deve fare progetti per l’estate. Dalla seconda metà di agosto si apre un varco anche per situazioni sotto pressione. Si deve fare una bella scelta d’amore, si è amabili e conquistabili.

Scorpione, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Lo Scorpione deve riflettere bene su quello che deve dire o fare, non tutto però dipende dal segno stesso. Forse ora si stanno aspettando comunicazioni dall’alto, questo era stata indicato da un po’ di tempo. Se ci sono problemi meglio farsi scivolare le cose addosso.



