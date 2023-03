Oroscopo Paolo Fox, 1 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a…

Si apre un nuovo mese, è l’uno marzo 2023 e anche oggi andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo è stato ospite della piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, snocciolando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, giornate polemiche, Capricorno, persone non all’altezza, Vergine periodo di scelte

“Bilancia, 2 stelle, giornate particolari, vi aspettate qualcosa che non è ancora arrivato o siete sempre in polemica. Ultimamente qualsiasi cosa abbiate detto è diventato un problema o ha scatenato un caos. Siete rimasti troppo in silenzio e avete dato una strana abitudine a chi vi circonda, siete stati troppo comprensivi. Non fate in modo che eventuali frustrazioni personali si riversino in amore se no arriveranno dubbi a livello di coppia. Capricorno, 2 stelle, qualche piccolo dubbio anche verso il futuro. Se agite bene queste perplessità però non le ricorderete più. Tra oggi e domani vi misurerete con persone non all’altezza o magari che dobbiate fare cose che non volete. Vergine, 3 stelle. Siete molto razionali quindi dovete analizzare tutto ciò che capita in maniera logica: la vita a volte non è logica. A volte dobbiamo fare i conti con un destino non programmabile. Questo per voi è un periodo con grandi scelte da impostare”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli programmate cose belle, Scorpione amore alla prova, Leone serve diplomazia, Acquario, amore importante

“Gemelli, 3 stelle. Programmate cose belle, fate qualcosa di importante. Voi avete capito che la vita è una e vale la pena viverla, chi si affligge da mattina a sera non risolve nulla e rischia di vivere male. Se non vedete luce in amore e sul lavoro non vi preoccupate, avrete tempi migliori, ma cambieranno persone di riferimento. Scorpione, 4 stelle. In questi giorni dovete mettere alla prova un rapporto sentimentale: se il partner non vi risponde tra qualche giorno metterete dei paletti, o sei con me o contro di me. Spese per la casa e per un guasto. Leone, 4 stelle. Avete una passione nel cuore, vi siete sentiti un po’ isolati. A febbraio avete forse discusso con un capo perchè vi siete sentiti messi in disparte. Avete bisogno dei vostri spazi ma serve un po’ di diplomazia. Sviluppate amore e amicizie. Acquario, siete molto generosi e desiderosi di fare una vita diversa dagli altri. Non siete programmabili, un giorno dite una cosa poi cambiate idea poco dopo, ci vuole più stabilità e spero che queste giornate diano vigore anche a delle innovazioni. Amore importante”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro emozioni positive, Sagittario buona giornata, Ariete progetti e programmi, Pesci nuove consapevolezze, Toro giornata che vi aiuta

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 marzo 2023, e la relativa classifica dei segni zodiacali, così: “Cancro, 4 stelle. Emozioni positive, avete lottato contro perplessità, a fine febbraio siete stati male per qualcosa non andato a genio. Da queste emozioni non semplici riuscite a costruire un futuro migliore. Dolore porta sempre una crescita e marzo e aprile sarà un periodo di transizione verso una crescita da maggio. Sagittario, buona giornata, avete preso la vostra vita in mano: siete un po’ spiazzati ma nel tempo vi darà vigore. Ariete, progetti, programmi accantonati: sono realizzabili? Ciò che provate è giusto. Pesci, periodo di grandi e nuove consapevolezze, si cresce anche dentro. Toro, spero che sbocci qualcosa di bello, realizzate i vostri progetti, una giornata che vi aiuta”.

