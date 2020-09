Oroscopo Paolo Fox, 1 settembre/ Previsioni Bilancia, Acquario, Scorpione, Leone

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare altri quattro segni. Bilancia: Il mese che si sta concludendo sembra essere stato abbastanza pesante a causa di alcuni cambiamenti lavorativi e alcune difficoltà in ambito amoroso.Per evitare di incorrere in ulteriori delusioni sarebbe bene non affidarsi in maniera eccessiva alle rassicurazioni di qualcuno, ma muoversi conservando una certa prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il bisogno di novità sembra farsi sentire prepotentemente causando alcuni momenti di forte irascibilità. In amore sono favorite le compagnie trasgressive.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto queste giornate sembrano regalare una buona forza sul piano fisico. Settembre imporrà alcune scelte importanti che potrebbe riguardare anche i sentimenti, invitando a scegliere accuratamente le persone con cui condividere un rapporto. Attenzione a non eccedere in prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Dopo un paio di giornate sottotono oggi la situazione sembra migliorare. La situazione astrologica attuale sembra indicare una grande forza, ma verso la fine dell’anno si potrebbero verificare alcuni imprevisti di tipo economico a causa di Saturno in opposizione: per evitare situazioni spiacevoli sarebbe bene muoversi con prudenza.



