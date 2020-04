Oroscopo Paolo Fox 10-11 aprile 2020/ Oggi e domani Ariete, Acquario e Vergine al top

Oroscopo Paolo Fox 10-11 aprile 2020: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni vincenti per le giornate di oggi e domani. Ariete: Già da oggi si vedono i primi influssi di una Luna che sarà totalmente favorevole per il segno domenica. Ci si prepara a un weekend con l’eccitazione che riguarda la vita in continuo aumento. Il momento è complicato per tutti, ma nonostante questo il segno ha un bel cielo che viene addirittura considerato in crescita. Acquario: c’è grande voglia di cambiamento magari anche rinunciando a qualcosa importante. Si è molto pensierosi anche se la Luna è favorevole. Ci vuole un po’ per trovare la forza per recuperare energie dal punto di vista psicofisico. Vergine: le buone stelle stanno regalando una crescita di non poco conto. Le scelte non sono facilissime da fare in questo momento. La Pasqua in arrivo potrebbe portare a delle riflessioni. Si è molto attivi in questo momento anche se c’è da dire che questo segno non ama molto le feste comandate.

Segno in crescita per l’oroscopo di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che invece sono i segni in fase di crescita. Gemelli: un Saturno improvvisamente in buon aspetto può aprire frontiere positive anche verso le prossime giornate. Ci si deve caricare e riemergere dal fondo per dare una svolta alla propria situazione non semplicissima in questo momento. Tra sabato e domenica il segno si potrebbe ritrovare vittima di qualche ricordo del passato. Cancro: si tratta di un weekend di grande recupero che già da domani promette di iniziare una lenta risalita. Si può trovare la forza per recuperare e inoltre al proprio interno il segno trova la caparbietà per reagire a un momento che non si può considerare di certo facile da gestire.



