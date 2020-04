Oroscopo Paolo Fox 10-11 aprile 2020/ Oggi e domani Toro, Scorpione e Sagittario flop

Paolo Fox, oroscopo 10-11 aprile 2020: segni flop

Con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox arriviamo a definire quelli che sono i segni flop per oggi e domani. Toro: la Luna è opposta ormai da 24 ore e questo invita ad affrontare le cose con grande calma e a non eccedere dal punto di vista fisico. Già da domani si dovrebbe iniziare a lavorare per programmare il futuro, magari cercando di arrivare a giugno e luglio con le idee ben chiare. Saturno dissonante potrebbe creare dei problemi, ma per tutti questo periodo è pesante. Scorpione: c’è bisogno in questi giorni, tra oggi e domani e anche domenica, a una spinta non di poco conto magari da qualcuno di molto vicino. Sarà importante già da domani andare a guardare al futuro con grande ottimismo. Si vivono dei disagi soprattutto con le persone vicine. Sagittario: si deve programmare una Pasqua molto serena verso il futuro. Questo segno sta rivedendo con attenzione le proprie scelte. Si vive una fase caotica, con la Luna che domani entrerà nel segno. Il weekend sarà dunque molto interessante sotto diversi punti di vista. Pesci: nelle prossime ore si potrebbe vivere un po’ di irrequietezza, nervosismo. Questo potrebbe portare a vivere un allontanamento da qualcuno a cui si tiene. Si deve evitare la malinconia.

Segni in fase di stallo per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare per l‘oroscopo di Paolo Fox i segni in fase di stallo. Leone: ci vuole prudenza oggi sia in amore che nei rapporti con i parenti, si vive un momento in cui non si è del tutto pronti a gestire le proprie emozioni. Mercurio favorevole da domani potrebbe essere un piccolo aiuto rispetto a un cielo che in generale si può considerare difficile da gestire. Bilancia: l’amore aiuta in un momento complicato come questo con Mercurio pronto ad andare in opposizione. L’unico problema potrebbe essere quello economico. C’è un problema di tipo economico e può portare a una fine di aprile in grado di far ritrovare Mercurio in netta opposizione. Capricorno: il segno è in grande recupero e nonostante le difficoltà aumentino questi è pronto ad affrontare le proprie difficoltà. Restano delle perplessità nella seconda parte di aprile con la voglia comunque di reagire. Maggio sarà molto interessante e giugno porterà a dei risultati. Si è pronti a voltare pagina.



