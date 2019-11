Oroscopo Paolo Fox 10-15 novembre e classifica settimanale/ Capricorno e Pesci al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 10-15 novembre

Oroscopo e Paolo Fox: gli amici perfetti di tutti gli appassionati di stelle. Senza considerare che le previsioni dell’astrologo ci parlano anche della sua classifica settimanale, al centro della nota rubrica di DipiuTv. Cinque stelline per il Cancro: i single non dovranno sottovalutare le nuove storie. Disponibilità nei confronti degli altri e scuse da fare, a causa di problemi legati ad ottobre. In allerta invece le coppie, anche se la settimana regalerà libertà ad alcune. Qualcuno potrebbe persino fare un passo importante. Bene gli accordi e le trattative nel Lavoro, ma meglio lasciar perdere i dettagli. Cielo interessante a breve per i progetti a lunga durata. I cuori solitari dello Scorpione possono invece fare il primo passo verso la persona che interessa. Qualcuno potrebbe già aver visto nascere un nuovo amore. Nel week end si potrà invece rimediare ad un errore del passato. Le coppie devono voltare pagina, anche in caso di tradimento. L’inverno impone un cambiamento, ma attenzione al ribelle Acquario. Nel Lavoro ci sarà la possibilità di concludere un affare positivo, anche se è possibile che andrà in porto con ritardo. Buone anche le finanze. Il Capricorno può recuperare in Amore grazie a Venere nel segno da fine novembre. Cielo intrigante nella giornata di venerdì. Qualcuno potrebbe invece concludere una storia d’amore soffocante. Le coppie in attesa di un ritorno stanno per ricevere risposte. A dicembre Giove sarà nel segno e regalerà una spinta in più a chi pensa al matrimonio o alla convivenza. Novità in arrivo anche nel Lavoro, magari un cambiamento. La ripresa sarà ancora più forte l’anno prossimo, quando verranno confermati i progetti del passato. I Pesci devono procedere con cautela, soprattutto di fronte ad un nuovo amore, magari segreto. Le coppie si assestano invece, anche se la tensione è dietro l’angolo. Meglio riflettere sui passi da compiere, fino al prossimo gennaio. Nel Lavoro, Giove opposto non permette grandi manovre. Meglio rimanere tranquilli e rimettersi in piedi. Pazienza per le finanze, a causa di spese impreviste.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro si rialzano

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano su DipiuTv per parlarci di stelle e soprattutto della classifica settimanale. Quattro stelline all’Ariete, con Venere in transito positivo per l’Amore. Il cielo suggerisce un ultimatum: o dentro o fuori. Qualcuno però potrebbe vivere un incontro speciale. Le coppie più forti devono trovare la forza di superare le vecchie crisi. Chi si è separato invece non dovrà tornare indietro. Nel Lavoro ci saranno belle notizie in arrivo, possibili viaggi e spostamenti. Da dicembre tutti i nati del segno avranno Giove e la sua fortuna dalla loro parte. I single del Toro non hanno più Venere in opposizione e possono risolvere problemi in coppia o per la casa. Qualcuno potrebbe far decollare il proprio rapporto entro fine dicembre. Chi si è separato invece rallenta, mentre chi ha avuto solo una crisi potrà recuperare. I più forti riusciranno a superare tutto in pochi giorni. Si confermano invece le scelte nel Lavoro, anche se si è più stanchi sia fisicamente che mentalmente. Si può rallentare e riposarsi. Incerti i Gemelli a causa di Venere opposta, forse per via di un rapporto che non regala certezze. I nati del segno però sono reattive, anche se chi ha una nuova storia dovrà sfoggiare più pazienza del previsto. Le coppie devono riavvicinarsi e forse il lavoro lo impedisce. Bisogna movimentare il rapporto. Nel Lavoro invece non bisogna aspettare, si possono esporre le proprie idee e prendere i contatti giusti. I progetti impostati in questi giorni avranno successo entro breve.

Oroscopo e classifica: Bilancia e Sagittario in recupero

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i soldi sono un problema per i cuori solitari della Vergine e per questo l’Amore viene messo in secondo piano. Cautela con Bilancia e Pesci a causa di Venere in conflitto. Le coppie avranno difficoltà nel trovare certezze, soprattutto se non c’è collaborazione da parte del partner. Nel Lavoro si prepara il terreno per i grandi progetti che prenderanno vita l’anno prossimo. Bisogna però rendersi disponibili al cambiamento, riflettere prima di fare scelte decisive. Recupera la Bilancia, almeno dal punto di vista emotivo. Alcuni stanno attraversando dei cambiamenti importanti e possono sfruttare una solida logica per risolvere problemi del passato. Le coppie sono alle prese con un orgoglio che creerà dei problemi. Nel fine settimana si potrebbero verificare dei dubbi, senza considerare lo stress di questi giorni. Nel Lavoro bisogna chiedere, dimostrarsi disponibili. Per fortuna c’è Venere con la sua forza a dare la spinta giusta. Il Sagittario ha Venere nel segno e possono vivere un colpo di fulmine. Nuovi incontro in arrivo, una relazione piacevole. Le storie che nascono adesso promettono bene. Le coppie sono in risalita, più chiare e piene di entusiasmo. Chi si è separato deve aprirsi al mondo e non accettare la solitudine. Nel Lavoro si è più pratici e costruttivi. Si potranno fare progetti per il futuro e ricevere buone notizie.

Oroscopo settimanale: Leone e Acquario meno “fortunati”

Ultima posizione in classifica dell’oroscopo per due segni in particolare, svelandoci che fra i meno fortunati c’è il ruggente Leone. Venere è in aspetto favorevole e ci potrà essere la svolta sentimentale. Qualcuno si sta ancora abituando ad un trasferimento. Attenzione alle chiusure nella giornata di venerdì: ora più che mai è importante stare con gli altri. Coppie in miglioramento dopo un ottobre difficile. Ci si riavvicina e si ricostruisce, grazie alla fine del periodo più pesante. Nel Lavoro c’è ancora un po’ di attesa prima del grande recupero. La settimana sarà importante però per fare le proprie richieste e pensare alle idee per l’anno prossimo. Sono più sereni i nati dell’Acquario, dopo diverse settimane di chiusura. Qualcuno potrebbe dare uno stop ad una relazione, ma in generale il cielo parla di nuovi incontri. Le coppie più forti sono unite e alla ricerca di passione. A fine mese ci saranno delle novità, ma per adesso meglio procedere con cautela. Più critiche le donne del segno nei confronti del partner. Nel Lavoro, il cielo promette piccoli successi a tempi stretti. Venere in transito permette di essere creativi, ma attenzione ai soldi.



