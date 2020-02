Oroscopo Paolo Fox, 10-16 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Leone e Acquario in calo, Toro e Bilancia è crisi!

Paolo Fox, oroscopo classifica 10-16 febbraio: posizioni 12-10

L’analisi della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri per questa settimana parte dal fondo, ecco le ultime posizioni dalla dodici alla dieci. Scorpione: in questi giorni c’è un po’ di amarezza, condizione molto particolare in quanto si è un po’ stanchi e forse anche un po’ agitato per quanto accaduto a fine dicembre. C’è un discorso di emozioni e sensazioni particolari, turbamento, per cui il segno si trova a combattere con situazioni che non sono chiare. Potrebbe portare nel tempo un po’ di stanchezza e nervosismo. Non è l’aspetto pratico della vita che non funziona. Bilancia: da aprile si dovrà fare una scelta di lasciare o meno qualcosa, si affronterà tra un paio di mesi. Attenzione in amore perché queste settimane sono effervescenti. Chi ha un bel rapporto lo prosegue, ma chi si sente un po’ sotto pressione potrebbe agitarsi. Ci sono settimane un po’ agitate appunto, mercoledì e giovedì ci sono dei conflitti. Toro: la settimana scorsa si era più in alto, ora si vivranno giorni molto intensi. Nonostante questo i segni di terra vanno forte, ma ora ci sarà una pausa per pensare cosa fare nei prossimi mesi. Si ama giocare sul sicuro.

Oroscopo Paolo Fox classifica 10-16 febbraio: posizioni 9-7

Ora saliamo un po’ nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sulle posizioni dalla nove alla sette. Leone: il segno che ha dominato la scena per molto tempo, fino a novembre-dicembre dello scorso anno ora è in pausa di riflessione. Non ci sono grandi aspetti planetari, ne brutti aspetti planetari. Quello che si è interrotto difficilmente si recupera. Domenica sarà una giornata molto valida per i sentimenti. Tutto è in cambiamento. Capricorno: i cuori solitari sono in attesa, persone separate poco disponibili per amare. Mercoledì e giovedì saranno giornate confuse e assonnate. Bisogna stare attenti in famiglia, una disputa può portare a qualcosa che non va e bisogna stare un po’ attenti. Stelle interessanti per recuperare in amore arriveranno nel prossimo mese. Acquario: mercoledì e giovedì sono giornate valide. Si aspetta con ansia Saturno che arriverà da aprile, fine marzo, e stabile dalla fine dell’anno. In questa nuova posizione sarà liberatorio.

