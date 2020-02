Oroscopo Paolo Fox, 10-16 febbraio 2020/ Vergine, Pesci, Sagittario, Gemelli… (I Fatti Vostri)

Oroscopo classifica Paolo Fox 10-16 febbraio: i segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox torna a I Fatti Vostri con la classifica della settimana ecco le posizioni dalla sei alla quattro. Gemelli: inizio settimana in maniera offuscata. Quadratura da superare nei primi giorni e poi si crescerà. Se si è in attesa di risposte si è arrivati al dunque. Venere è tornata favorevole, mercoledì e giovedì ci saranno buone stelle e si sarà fuori dall’opposizione che si è vissuta. Tutto quello che si è accumulato nel 2019 per l’opposizione di Giove andava smaltito. Cancro: è un periodo di sperimentazione anche per l’amore. Gennaio è stato un mese interessante, ma ora Venere è un po’ dissonante e si mettono alla prova gli altri oppure si vive la vita alla giornata. Ci si può illudere di vivere tutto alla giornata, ma si è il segno della coppia e della stabilità. Quando ci si affeziona di una persona non si può vederla un giorno sì e un giorno no. Ariete: nonostante mercoledì e giovedì saranno giornate con Luna in opposizione questa è una settimana importante. Avere Venere nel segno significa che si è forti e intensi. C’è una bella relazione con gli altri domenica che sarà una giornata importante per i segni di fuoco. Al primo posto l’amore e al secondo il lavoro e i suoi derivati.

Oroscopo della settimana: Vergine, Pesci, Sagittario al top!

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il podio, le prime tre posizioni. Vergine: continua il segno a stare tra i primi in questo periodo e in questo 2020 importante. Se si deve fare una proposta si dovrà fare ora. Chi magari sta bene non può aspettarsi di più. Visto che c’è un grande cielo si deve sfruttare l’occasione, ma non è che si trasformano in positivo le persone. E’ il momento per proporsi. Pesci: lunedì e martedì ci sarà fiacca per una Luna opposta, ma si è in splendida forma. Si deve abbandonare qualche pensiero poco piacevole. Il segno, come lo Scorpione, pensa sempre al peggio e poi si consola che se non va male si sta meglio. Riconferme e novità. Sagittario: Venere favorevole, mercoledì e giovedì Luna buona e poi domenica grande occasione astrologica c’è grande occasione di azione. Non importa vincere una sfida ora, ma gli altri confermano che si è sostenuti a compiere e portare avanti grandi progetti in questo periodo.

