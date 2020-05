Oroscopo Paolo Fox 10-16 maggio 2020/ Classifica: Cancro, Vergine e Bilancia al top

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: CANCRO, VERGINE E BILANCIA AL TOP

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per svelarci la nuova classifica settimanale. Il noto astrologo ha condiviso le sue previsioni su DipiuTv, dove scopriamo quali segni hanno centrato cinque stelline. Il single del Cancro non hanno più Saturno in opposizione e possono recuperare gli affari di cuore. Possibili ritorni di fiamma e Venere attiva fino a fine agosto. Le coppie possono parlare con più facilità dei progetti a due. Chi ha chiuso una storia può voltare pagina. Nel Lavoro si possono concludere accordi in sospeso. Il cielo promette un riscatto che si cercava da tempo. I cuori solitari del Leone recuperano nelle emozioni grazie a Venere ancora favorevole. Mercoledì previsto un calo, ma il periodo difficile è ormai superato. Le coppie storiche che hanno avuto dei problemi possono ritrovare tranquillità e dialogo. Chi si è separato può recuperare e in generale sono possibili progetti per il periodo estivo. Nel Lavoro, Saturno è in opposizione e non bisogna puntare troppo in alto. Fra giovedì e venerdì possibili spese in più, ma le iniziative sono positive.

La Vergine è preoccupata a causa di una Venere nervosa e i motivi riguardano sempre lavoro e soldi. Cautela nel fine settimana, per via di un umore nero. Le coppie faticano ad essere equilibrate, soprattutto con un Pesci o un Gemelli. Meglio puntare tutto sulla riconciliazione ed evitare le polemiche. Nel Lavoro si potrà risalire. Rimane un po’ di nervosismo, ma i nati del segno sapranno farsi valere. La Bilancia sta cercando di affrontare un problema spinoso ormai da tempo per gli affari di cuore. Le delusioni passate non permettono di guardare le relazioni con serenità, ma Venere sarà d’aiuto. Le coppie con problemi possono recuperare. Anche i separati, che guarderanno di nuovo verso l’Amore. Nel Lavoro, Venere favorevole aiuta il dialogo e il fascino. Forse non si potrà fare il passo più lungo della gamba, ma entro fine mese ci sarà un ritorno in grande stile.



