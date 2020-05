Oroscopo Paolo Fox 10-16 maggio 2020/ Scorpione, Pesci, Acquario, Toro, Gemelli e…

Pubblicità

COSA ASPETTARSI DA QUESTA SETTIMANA SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DiPiuTV per parlarci della classifica settimanale. Quali segni hanno registrato quattro stelline? Il Capricorno è in netto recupero per gli affari di cuore. Si potranno trovare delle soluzioni o avvicinarsi a qualcuno. Le coppie prendono decisioni sul futuro: Giove è in transito importante e Marte sarà favorevole dal 13 del mese. Cautela però con i Pesci. Nel Lavoro continuano le lotte, anche per la natura ambiziosa dei nati del segno. Riparte chi si è dovuto fermare.

L’Acquario in cerca d’Amore sente il bisogno di rimettersi in gioco e potrà parlare fra giovedì e venerdì. La passione sta per tornare, ma chi vive due storie potrà vivere altri problemi. Le coppie sono rallentate: maggiori difficoltà per chi ha un partner Leone o Scorpione. Liti in arrivo. Nel Lavoro si potrà migliorare tutto ciò che si è fatto finora. La Luna sarà d’aiuto nella giornata di mercoledì.

Pubblicità

PAOLO FOX, L’OROSCOPO SETTIMANALE PER ARIETE, TORO, GEMELLI

Sono tanti i segni che troviamo in terza posizione nella classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ci rivela il suo Oroscopo tramite DipiuTV, a partire dall’Ariete. I nati del segno recuperano in Amore, ma non è ancora il momento di parlare di certezze. Luna favorevole attorno a mercoledì. Le coppie possono risolvere le tensioni grazie a Mercurio favorevole da martedì. Si possono chiarire anche questioni economiche con la famiglia, ma solo entro fine mese. Si recupera anche nel Lavoro, ma non bisogna abbassare la guardia. Cautela, arte diplomatica e sopportazione: l’umore non è dei migliori.

I single del Toro vivono un momento intrigante. Favorite le nuove conoscenze, ma bisogna rimboccarsi le maniche. Le coppie trovano compromessi e programmano eventi importanti per i prossimi mesi. Entro giugno si potrà prendere una decisione per l’estate. Nel Lavoro, favoriti rinnovi e accordi entro fine mese. I liberi professionisti iniziano a smuovere le acque. Anche per questo è meglio chiudere le attività che non regalano soddisfazioni, prima che ci pensi l’estate.

Pubblicità

Venere in transito per i Gemelli, ma non mancano le perplessità nel fine settimana. Le storie che nascono in questo periodo potrebbero essere tese per via delle relazioni passate. Le coppie vivono un momento di rivalsa: le difficoltà di questo periodo spingono i nati del segno a pensare al futuro per realizzare un bel progetto. Nel Lavoro bisogna farsi sentire. Mercurio nel segno da martedì aiuta a far andare meglio le cose, anche se occorre farsi valere nonostante la concorrenza.

OROSCOPO, I SEGNI PIÙ IN DIFFICOLTÀ DELLA SETTIMANA SONO…

Proseguiamo con l’analisi dell’Oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica settimanale con lo Scorpione. Questo segno deve procedere con cautela quando si parla d’Amore. Possibili liti in arrivo e tanta stanchezza. Meglio fare la prima mossa. Le coppie vivono dei contrasti, specialmente nei giorni centrali della settimana, quando la Luna sarà ostile. Possibili problemi per la casa. Indecisione nel Lavoro a causa degli ultimi eventi, ma adesso si possono far partire iniziative importanti.

Il Sagittario ha dei dubbi in Amore ed è indeciso, forse persino intollerante. Il vero problema però è dare corda a relazioni che non reggono il confronto con il tempo. Le coppie sono più creative, vogliono realizzare progetti per evadere dalla routine quotidiana. Nel Lavoro non sono mancati i problemi, ma sarà possibile risolverli in modo graduale. Venerdì 15 sarà bene tenersi lontani dalle polemiche per evitare di alzare troppo i toni.

I Pesci sono nervosi a causa della presenza di Venere. Qualcuno ha discusso, altri sono incerti. In questo momento bisognerà fare le dovute distinzioni. Le coppie vengono messe alla prova e lo stress non manca. Forse anche per via di un terzo incomodo. Attorno alla giornata di venerdì però sarà possibile vedere uno spiraglio di luce. Nel Lavoro, le proposte che arrivano adesso non sono da sottovalutare. Il cielo è agitato, ma Marte nel segno aiuta a recuperare già da mercoledì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA