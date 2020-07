Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2020/ Leone, Gemelli, Vergine, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta allo studio di altri quattro segni, sempre seguendo quanto raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Leone: è difficile fare una selezione di impegni utili e inutili, si vuole essere presenti con tutti. Si vuole fare solo ciò che piace. Avventura, emozione e amore sono importanti. Il segno non ama essere inseguito, ma adora cacciare una preda. Se si sente troppo desiderato la persona che si ama passa in secondo piano, piace la lotta e non dare tutto per scontato.

Oroscopo Gemelli: ricevere buone considerazioni, lusinghe e complimenti fa piacere a tutti, ma in questo periodo ce n’è un po’ più bisogno. Alcuni pensano che quello che si fa è scontato, invece non è così. Chi è critico dovrebbe rendersi conto che si sta facendo qualcosa di nuovo e inesplorato. Si deve essere cauti in amore con Venere nel segno ma con due giorni complessi.

Oroscopo Vergine: si è affaticati, ma non mancano i risultati. Questa Luna pesante invita a fare le cose che interessano. Quando le pressioni sono troppe è difficile trovare un riferimento. Se c’è stata una complicazione d’amore si deve risolvere. Chi sta in crisi deve rimandare ad agosto ogni tipo di decisione. Quello che si pensa a luglio non è valido.

Oroscopo Scorpione: forza con la Luna favorevole, con agosto importante. C’è il partner giusto o si spera con luglio e agosto di grande crescita. Ci si deve liberare di tensioni del passato. A inizio settimana si era nervosi e si sono dette cose che non si pensavano.



