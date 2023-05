Oroscopo Paolo Fox, 10 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

E’ tutto pronto per scoprire anche oggi, mercoledì 10 maggio 2023, il nuovo oroscopo di Paolo Fox con la classifica dei segni zodiacali inedita. In diretta da Rai Due, dal programma cult I Fatti Vostri, scopriamo insieme cosa ci dicono gli astri.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Vergine, Ariete

“Bilancia, 2 stelle. Cercate di dimenticare qualche pensiero. Ne avete passate di tutti i colori quindi bisognerebbe mettere a tacere le voci che vi hanno sconvolto e andare oltre, pensare positivo. Tante situazioni difficili ve le hanno procurate gli altri. Vergine, siete un po’ pensierosi e in attesa della giusta coincidenza: ma quando arriva questo treno? Ci sono cambiamenti importanti anche di tipo etico, magari siete costretti a fare delle cose che non vi piace fare. Ariete, 3 stelle, tanti tormenti e poca estasi ma dovete cercare di reagire alle provocazioni. C’è chi riceverà chiamate in continuazione, ma siete molto selettivi quindi non risponderete a tutti. Siete in una fase di stop per alcune situazioni che non amate più”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Cancro, Sagittario

“Acquario, non perdete emozioni che possono arrivare dai sentimenti, mentre sul lavoro dal 16 vanno impostati nuovi progetti quindi attenzione ai soldi. Cancro, 4 stelle. Le relazioni sono importanti, è come se sentiste meno tensione attorno. Non cambiano molte cose, soprattutto quelle che vi han dato fastidio, ma potreste essere voi ad assumere un atteggiamento più positivo. In questo periodo rimorchiate, è importante. Sagittario, emozioni belle e sensazioni speciali in arrivo, voglia di liberarvi di qualche peso. State a contatto con la natura, importante trovare un altro luogo dove stare perchè quando siete lontani dai problemi elaborate meglio la vostra vita e state più sereni”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli, Leone, Toro, Pesci, Capricorno, Scorpione

Come si chiude la classifica dei segni zodiacali? Scopriamo il top per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: “Gemelli, cielo importante anche se siete un po’ sotto pressione dal punto di vista fisico, scorsa settimana un po’ pesante perchè fate troppe cose, ma ci vuole un limite. Leone, è arrivato il momento del riscatto, sul lavoro metà mese situazione migliore. Siete un po’ borbottoni anche se avete ragione. Toro, 5 stelle e cielo eccellente e interessante come le cose che potete fare questi giorni. Pesci, siete rafforzati, mettete a posto contenziosi e non pensateci domani ma subito, tutto ciò che non va, va portato alla pari. Capricorno, portate anche fortuna, cielo importante per dare e ricevere. Scorpione, oroscopo molto interessante per i rapporti interpersonali, se date spazio in amore ad una persona non ve ne pentirete”.

