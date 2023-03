Oroscopo Paolo Fox, 10 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a…

Paolo Fox ha svelato anche oggi, venerdì 10 marzo 2023, il suo personale oroscopo per le prossime ore, weekend compreso. Ospite negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali di oggi.

“Bilancia, evitate recriminazioni, da qualche tempo vivete alla giornata. Quando si è stressati, stanchi o innvervositi, si riesce poco a dominare la propria istintività e si rischia di dire cose che non vanno bene. Sagittario, 2 stelle provvisorie. Transito di Saturno invita a cambiare delle situazioni, la vostra vita non è più come prima, gli esami non finiscono mai. Dovete adeguarvi ai cambiamenti ma avete tanta voglia di esplorare nuove situazioni, riuscirete ad essere vincenti. Acquario, fine settimane da vivere con un po’ di cautela soprattutto a livello sentimentale. Necessità di vivere in maniera serena una relazione. Leone, relazioni sentimentali hanno un peso specifico, discutere in amore comporta qualche fastidio: se la storia d’amore non è quella giusta lo capirete soprattutto dopo il 16”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione weekend lento, Toro non siete frivoli, Pesci siete fortissimi, Vergine weekend dell’amore

“Scorpione, weekend al rallentatore, forse dovrete fare cose diverse da quanto programmato. Entro metà maggio rinnovate accordo o contratto, chi tira troppo la corda rischia di perdere una sfida. Toro, quando è affezionato e ci tiene cerca di comprendere le motivazioni di una certa scelta e sa consigliare molto bene. Non è un segno frivolo, ci tiene alle apparenze ma va anche alla sostanza. Pesci, capacità di rinnovare la vita è eccezionale, potreste sentirvi spiazzati dalla sensazione di non farcela ma voi siete fortissimi. Anche i più coraggiosi vivono grandi incertezze. Vergine, weekend dedicato all’amore. Dal 16 vi consiglio di dedicare tutti i vostri momenti di libertà alla gestione dei sentimenti, a volte vi dimenticate delle persone che vi vogliono bene”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno via le ansie recenti, Ariete weekend vi dà ragione, Gemelli intrigante, Cancro liberatevi dei pensieri

L’oroscopo di Paolo Fox del weekend 10-12 marzo 2023 arriva al termine, ecco i segni al top per il fine settimana: “Capricorno, weekend che vi libera da qualche ansia recente, ma è un mese con nemici e ostacoli. Voi comunque andate avanti lo stesso anche se non avete la strada spianata, è inevitabile confrontarvi. Più rigore nei conti. Cinque stelle per l’Ariete. Con chi passerete il weekend? A volte siete un po’ troppo invadenti ma voi siete fatti così. Il weekend vi dà ragione. Gemelli, reduce da una situazione di stanchezza, si chiude in maniera intrigante soprattutto nei rapporti interpersonali. Distraetevi in questo fine settimane, vi riuscirà benissimo. Cancro, anche se ci sono stati dei tormenti, avrete voglia di rimettervi in gioco e voi grazie ai tormenti crescete. E’ tempo di liberarsi di tanti pensieri”.

