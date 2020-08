Oroscopo Paolo Fox 11-12 agosto 2020/ Oggi e domani: che giorni saranno?

Oroscopo Paolo Fox, 11-12 agosto: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani. Ariete: sono diverse le sfide da ricercare. Alcune banali discussioni in amore non vanno assolutamente sottovalutate. Potrebbe arrivare un incarico molto importante. Toro: in amore si vive una giornata veramente incoraggiante. Si potrà portare avanti un progetto. Da domani poi ci sarà ulteriore slancio per quanto riguarda i sentimenti. Acquario: il segno è pronto a recuperare energia. Da domani ci saranno buone stelle che potrebbero permettere di dare qualcosa di più sul lavoro.

Gemelli: si è in un momento in cui si possono progettare cose interessanti verso il futuro. L’obiettivo numero uno è l’armonia sul lavoro. Nelle prossime 24 ore la Luna aiuterà con gli incontri. Cancro: la Luna favorevole aiuta dal punto di vista dell’amore. Attenzione al lavoro però dove potrebbero esserci dei rallentamenti. Domani si vivrà una giornata sulla falsariga di quella di oggi. Vergine: questo è un momento di grande passione anche se sul lavoro ci sono dei problemi da risolvere. Nelle prossime 24 ore attenzione a possibili stati di agitazione. Pesci: il cielo è molto importante in questo momento. Si potrà arrivare a vivere un progetto intrigante verso il futuro. Da domani si accendono le nuove storie d’amore.

Previsioni oggi e domani: segni flop

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Leone: l’opposizione della Luna rende il segno più nervoso del solito. Da domani potrebbero essere messe in piedi le basi per riuscire poi a costruire una storia d’amore interessante da settembre. Bilancia: a livello professionale qualcosa inizia a muoversi in maniera interessante. Da domani ci saranno tensioni legate all’esterno. Serve un po’ di pazienza nel gestire l’emozione. Scorpione: si vive un momento di tensione e agitazione. Sul lavoro si potrebbe trovare la forza per arrivare a qualcuno che è davvero importante. Si cresce già da domani nel lavoro.

Sagittario: ci sono delle difficoltà da affrontare. Mercurio è molto interessante e può regalare una crescita, frenata domani da una Luna in opposizione. Capricorno: durante la mattina si vivranno dei momenti particolari. Nelle prossime 24 ore il segno è destinato a crescere e vivere una svolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA