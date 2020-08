Oroscopo Paolo Fox, 11 agosto/ Previsioni Cancro, Gemelli, Capricorno, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per oggi, 11 agosto 2020, ecco quattro segni. Il Cancro deve giocare qualcosa di bello venerdì e domenica. Se il cuore è solo o litigate dalla mattina alla sera è possibile pensare a come passare bene questo weekend. Situazione permette di fare conoscenze. Nei giorni più buoni si può trovare qualcuno di interessante grazie ad un social. Si parla dei sentimenti perché nel lavoro c’è più fatica e quello che fate viene riconosciuto parzialmente.

Oroscopo Gemelli: vogliono vivere una sorpresa al giorno ma ce ne sono poche. Forza che arriva a fine anno, tra luglio e dicembre si risolvono tante cose, già il mese scorso ci sono state cose buone. Nelle relazioni tutto si aggiusta. Carta da giocare entro fine anno.

Oroscopo Capricorno: ha un volto pensieroso ma forse siete solo preoccupati per come sta andando una questione di lavoro. I dipendenti se l’azienda ha cambiato ora non sanno bene che fine faranno. Fase di disagio relativa e siete uno dei segni che faranno più degli altri. A volte la vita è positiva perché ci fa capire quello che vale davvero. Probabile che di fronte ad una crisi capiate il senso della vita. Chi ha fatto un errore deve mettere toppe.

Oroscopo Pesci: sono forti e già ieri era anticipato che le giornate del fine settimana sono convincenti. Chi ha aperto attività commerciali ha problemi. Dopo ferragosto voi siete ai ferri corti per capire cosa farete nel lavoro.



