Oroscopo Paolo Fox, 11 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Bilancia e Scorpione flop!

Paolo Fox, oroscopo 11 febbraio: Scorpione e Bilancia crisi nera!

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri, andiamo a vedere da vicino quelli che sono i segni flop della giornata che meritano due stelle. Bilancia: c’è una Venere in opposizione in questo momento. In questi giorni il segno è polemico in amore e nelle relazioni con gli altri. Il mese è lungo, ma se c’è qualcuno che stuzzica l’agitazione e insiste troppo magari non si manda a quel paese ma si allontana con garbo. Si mette tutto in maniera tranquilla, ma se c’è chi insiste si deve fare attenzione. E’ un momento fastidioso nei rapporti con gli altri. Si deve affrontare il bivio che si biforca, abbandonando un percorso in favore degli altri. Questo è il vero problema del segno. Scorpione: ci potrebbero essere dei problemi fisici se non si è recuperato da dicembre oppure avere qualche dubbio irrisolto. Dal 16 arriverà un Mercurio molto favorevole e ci saranno delle stelle importanti per quanto riguarda le relazioni con gli altri. L’idea è quella di rimandare di un paio di settimane questioni di lavoro e di soldi. Con la Luna in buon aspetto si produce qualche effetto positivo.

Oroscopo: Toro, Gemelli, Capricorno i segni in calo

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in calo a tre stelle. Toro: il segno è affaticato, ma molto produttivo in questo periodo. Questo è un anno importante per i segni di Terra: Toro, Vergine ma anche Capricorno. Abbiamo visto la testimonianza di molti personaggi famosi tornati in voga sotto questi segni. Ora si è in calo perché ci si vuole liberare da un peso. C’è bisogno di relax in cui non si vuole pensare troppo ai problemi. Se c’è qualche dubbio d’amore bisogna fare attenzione. Gemelli: domani Luna favorevole, oggi no. Probabile ci sia un incontro di lavoro o qualcosa da decidere tra mercoledì e giovedì. In questo momento si pensa a cosa fare da aprile. Saturno sarà parzialmente favorevole e poi lo diventerà di più. Tutto quello che si è messo a soqquadro si potrà recuperare. Oggi si bada allo stato fisico che non è eccelso. Il segno ha sempre qualche piccolo fastidio e quando arriva il freddo si cambia passo. Capricorno: la Luna è interessante, ma ci sono mille dubbi nel cuore che riguardano anche i sentimenti. Le coppie nel mese di febbraio dovranno fermarsi un attimo per capire cosa portare avanti e cosa è giusto fare. Se si ha il vizio di dedicarsi più al lavoro che all’amore si deve fare un passo indietro. Questo è un mese che porta lontano dai sentimenti.

