Oroscopo Paolo Fox 11 luglio 2020/ Bilancia, Scorpione, Gemelli, Cancro

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta alla Bilancia: c’è tanta confusione nell’aria in questo periodo. Il lockdown è pesata molto di più che ad altri segni. Non conviene fare scelte azzardate in questo periodo. In amore il segno però sembra tutelato.

Oroscopo Scorpione: si è tranquilli. Più ci avviciniamo ad agosto e più tornerà la voglia d’amare. Chi è stato solo e ha giocato in difesa deve iniziare a frequentare gente nuova. Tra fine luglio e agosto si può conoscere qualcuno.

Oroscopo Gemelli: il weekend è positivo anche se le ultime 48 ore sono state pesanti. Attenzione alle polemiche, ma si possono vincere con Saturno che a fine anno potrebbe regalare delle opportunità intriganti. Un amore importante logorato nel tempo si deve riportare alla normalità.

Oroscopo Cancro: nel weekend si può vivere qualche tormento, dominati dalla Luna si è un po’ vari nell’umore. Dicendo cose pesanti si rischia di passare dalla parte del torto. Le prossime 48 ore indicano che si deve stare con i piedi per terra.



