Oroscopo Paolo Fox, 11 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a…

In diretta su Rai Due, dal programma cult I Fatti Vostri, scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox

della giornata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Il noto e amatissimo astrologo ha svelato la propria classifica dei segni zodiacali per le prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Capricorno, Ariete

“Leone, 2 stelle, state attraversando una fase di conquiste ma ancora non sono arrivate. Avete tante cose in pentola ma non riuscite ad ottenere ciò che volete. Alla fine riuscirete a portare tutto a termine. A livello sentimentale, di contatti e di successo, avrete molto da giugno, ma adesso state calmi se potete. Capricorno, state calmi anche voi. Periodo importante anche se ci sono degli ostacoli da affrontare che però non create voi. Siete un riferimento per tutti, siete amati perchè siete stabili, siete persone valide perchè rappresentate un riferimento ma potreste cedere il passo ad una certa tensione. Ariete, 3 stelle, battaglie vanno portate avanti fino alla fine. Dovrete rivalervi ma c’è un po’ di agitazione che non vi permette di ottenere molto e nel weekend forse ci sarà qualche provocazione. Problemi per amicizie e amore”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Sagittario, Toro, Pesci

“Scorpione, alla ricerca dell’amore perduto e della passione. C’è una bella Venere e in queste situazioni è possibile fare incontri speciali, giornata di oggi stancante a livello lavorativo e a breve sarete costretti a fare una scelta. Sagittario, da quanto non vi muovete e non viaggiate? Se la risposta è da tanto o magari avete fatto qualcosa che vi ha provocato più stress che altro, cercate di rilassarvi magari accanto alla persona che amate, da questo punto di vista il weekend porterà fortuna negli incontri. Toro, 4 stelle. Le vostre capacità sono in bella vista, chi è bravo e chi è forte avrà un grande successo, chi sta fermo non avrà molto. Pesci, è il momento di mettere a posto i conti. Adesso vi arrabbiate e la cosa strana è che di solito avete un temperamento calmo e tranquillo da qualche tempo siete nervosi e litigiosi, semplicemente perchè avete voglia di vederci chiaro”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Bilancia, Cancro, Acquario, Gemelli

Come al solito la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox si conclude con gli astri migliori: “Vergine, 4 stelle, potrete camminare meglio grazie a Giove se avete avuto qualche rallentamento, giornata di oggi profuma di successo, se si chiude una porta si apre un portone. Bilancia, siete un po’ pensierosi ma vi state liberando di tante cose e preoccupazioni ma non liberatevi di un amore, mese un po’ birichino. Cancro, momento di grande interesse, spero abbiate già un riferimento e che in questi giorni possiate innamorarvi di più, passioni tornano anche sul lavoro. Acquario, siete un po’ distratti e ora avete una grande creatività, successo nelle relazioni, giornata sì. Gemelli, adesso dovete premiare solo iniziative che vi interessano, l’amore è sempre con voi ma sarebbe importante chiarire una vecchia divergenza soprattutto se riguarda il denaro”.

