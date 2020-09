Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2020/ Chi al top dell’oroscopo in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare anche per oggi, 11 settembre 2020, i segni che si possono definire al top. Il Toro si trova di fronte a una Luna finalmente favorevole che garantisce qualche possibilità in più rispetto a giorni complicati e che hanno creato delle difficoltà. I Gemelli vivranno delle ore molto interessanti per quanto riguarda le emozioni con Venere e Mercurio favorevoli che sembrano predire un recupero sotto diversi punti di vista, primo fra tutti quello dell’amore. Il Leone è in un turbinio molto interessante con Luna, Venere, Mercurio favorevoli. Questo invita ad essere maggiormente concentrati per sfruttare al massimo quello che potrà presto accadere. La Vergine è pronta a spiccare il volo con un recupero interessante dopo due giornate che sono state veramente sfiancanti e pesanti. Lo Scorpione si trova davanti 48 ore davvero favorevoli dal punto di vista astrologico che possono invitare ad avere delle ottime risorse verso il futuro.

Oroscopo Paolo Fox amore: L’Ariete si trova di fronte a un momento intenso e domenica sarà il giorno giusto per chiarire delle situazioni legate ai sentimenti. Il Toro ha una Luna favorevole che sembra regalare la possibilità di recuperare tutto quello che sembrava rimasto irrisolto. I Gemelli hanno Venere e Mercurio favorevoli che possono permettere un ottimo recupero soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sono favoriti i nuovi incontri che possono portare a qualcosa di positivo. La Luna per il Cancro invita a godere al massimo delle emozioni che si provano, serve dinamismo e attenzione per prendere al volo le occasioni. Nelle prossime ore ci sarà la consapevolezza di scoprire quelle emozioni che arrivano da una relazione importante. Proprio per questo ci sarà la voglia di trovare la persona giusta per tornare a sorridere.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: L’Ariete si trova di fronte a delle giornate molto importanti nelle quali però si deve evitare di agire di getto e istinto. Domenica sarà la giornata giusta per chiarire alcune situazioni non di facilissima gestione. La giornata che chiude la settimana sarà complicata per il Toro che è invitato, nonostante la stanchezza, a sfruttare le prossime 48 ore per mettere a posto alcune situazioni non facilissime da gestire. La Vergine recupererà un po’ di razionalità, una cosa che permetterà di gestire tutto con maggiore attenzione. Forse è il caso di capire che presto si potrebbero ottenere risultati importanti. La Bilancia si deve risollevare dopo un periodo non proprio facilissimo e per fare questo sarà molto importante cercare di risolvere gli impegni di questo periodo facendoli magari cozzare con la giornata di domenica che sembra quella più favorita sentendo gli astri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA