Oroscopo Paolo Fox, 12-13 agosto 2020/ Oggi e domani: Toro top ma Ariete e Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ai segni top. Toro: è un momento favorevole per le storie d’amore. Sul lavoro ci saranno diverse cose da fare. Presto potrebbe esserci un incontro importante. Cancro: la Luna è positiva, c’è qualche blocco dal punto di visto professionale. Da domani ci saranno già i preparativi per un weekend molto importante. Gemelli: la Luna è nel segno e porta a favorire gli incontri e progettare cose con attenzione.

Leone: bisogna fare attenzione alle storie che nascono, in grado di regalare ottime risposte. Con i soldi si deve stare attenti anche se da domani ci sarà una buona crescita. Scorpione: questo è un momento di passione travolgente. Sul lavoro poi si procede spediti senza che nessuno possa porre la parola fine. Nelle prossime ore ci sarà la possibilità di un risvolto positivo in amore. Acquario: le stelle sono interessanti. Sul lavoro ci saranno delle possibilità importanti. Da domani si progetterà un Ferragosto avvincente. Pesci: tutte le storie d’amore saranno molto importanti con comunicazioni sul lavoro. Da domani ci saranno delle difficoltà a livello sentimentale. Capricorno: si è in crescita anche se alcuni rapporti andrebbero consolidati. Domani ci sarà un ulteriore crescita.

12-13 agosto 2020, Oroscopo Paolo Fox: segni flop

E ora i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox, andiamo a vedere chi avrà una giornata difficile. Ariete: si vive un momento di grande riflessione. Presto potrebbe arrivare un incarico molto importante. Nelle prossime ore ci sarà un po’ di agitazione con diversi problemi da superare. Vergine: si vive un momento di agitazione, nonostante sul lavoro ci siano delle prospettive interessanti. Nelle prossime 24 ore sarà importante evitare delle discussioni soprattutto sul lavoro.

Bilancia: dall’esterno potrebbero arrivare delle tensioni non di poco conto. Serve un po’ di pazienza, ma già domani le cose miglioreranno. Sagittario: la Luna è opposta e può creare dei problemi. Si può vivere una buona forza. Da domani ci potrebbero essere delle complicazioni, assolutamente da evitare.

