Oroscopo Paolo Fox 12-13 luglio 2021/ Tensioni per il toro, crisi per i pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 12-13 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox, attraverso l’App Astri e le previsioni pubblicate dal settimanale Di Più, continua a fornire consigli e indicazioni per affrontare con i favori delle stelle la nuova settimana. Per oggi, lunedì 12 luglio e domani, martedì 13 luglio, l’oroscopo paolo fox svela cosa prevedono le stelle. L’ariete è atteso da avventure e spese improvvise, ma non manca la voglia d’amare. Giornate tese e nervose per il toro, alle prese con tanti dubbi sentimentali e con molte tensioni accumulate. Per i nati sotto il segno del toro è arrivato il momento di mantenere la calma. Buone notizie sul lavoro per i nati sotto il segno dei gemelli mentre il cancro, nei prossimi giorni, è favorito in amore con tante passioni da vivere intensamente. Giornate positive per il leone che potrebbe ricevere buone notizie sia in amore che nel lavoro. I nati del segno hanno, inoltre, grandi energie da spendere. Giornate serene per la vergine che non deve sottovalutare incontri che potrebbero essere molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi e domani, per i nati sotto il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, sono favorevoli per il lavoro e anche l’amore si prospetta molto promettente. Giorni bui per lo scorpione, secondo stelle. I nati sotto il segno dello scorpione, infatti, continuano a pensare al passato non riuscendo, così, a voltare totalmente pagina. Piccoli problemi di natura economica per il sagittario, alle prese anche con alcuni dubbi sentimentali mentre il capricorno potrebbe avere delle occasioni favorevoli. In particolare, potrebbero arrivare buone notizie per gli studenti. Quale piccolo conflitto per l’acquario che vorrebbe cambiare qualcosa mentre i pesci potrebbero essere alle prese con una piccola crisi dovuta sia alla stanchezza lavorativa che a piccoli dubbi sentimentali.