Oroscopo Paolo Fox, 12-13 maggio 2020/ Oggi e domani: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, 12-13 maggio 2020 oggi e domani: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top. Toro: l’influsso positivo di Venere aiuta nei sentimenti, ma si deve comunque evitare lo scontro. Marte a breve non sarà più contrario, questo potrebbe dare uno slancio alla situazione verso il futuro, con la possibilità di essere ottimisti e avere grandi emozioni verso il futuro prossimo. Il segno si sente agitato, ma deve comunque credere nelle sue idee. Gemelli: Si devono evitare distrazioni. Da domani si potrà recuperare un progetto sul lavoro. Il momento è interessante e si deve sfruttare con la possibilità di vivere delle emozioni intriganti. Cancro: si è sottoposti a stress in questo momento, ma c’è energia che si può riversare nel lavoro. Da venerdì però si dovrà stare attenti a delle provocazioni che potrebbero arrivare da persone esterne.

Bene Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario

Leone: la giornata è interessante anche se non si può escludere di avere dei problemi sul lavoro. Marte è in feroce opposizione e questo può creare un po’ di preoccupazioni. Domani non si devono trascinare dei problemi in amore perché si rischia davvero di avere delle complicazioni. Sagittario: c’è energia in questo periodo da sfruttare nel campo dell’amore. Sul lavoro però si deve fare attenzione ad evitare di fare dei passi che si possano considerare azzardati, meglio temporeggiare prima che prendersi rischi non calcolati. Da domani si torna a litigare in amore. Capricorno: il segno sta rinascendo professionalmente con una Venere che rimane comunque neutrale. Domani ci potrebbero essere dei risvolti interessanti per quanto riguarda il campo dell’amore. Acquario: si devono fare delle scelte, della serie ora o mai più. C’è grande energia che può portare a una crescita non di poco conto. Da domani poi torna la Luna che aiuta sul lavoro.

I segni flop di oggi e domani

Ecco i segni flop dell‘oroscopo di Paolo Fox per il 12 e il 13 maggio. Ariete: in amore sono giornate dure da superare, con qualche complicazione che può alterare l’umore. Non ci si deve buttare però solamente sul lavoro. Da domani la Luna sarà favorevole con stelle interessanti che potranno creare nuovi incontri in amore. Vergine: attenzione ai Gemelli che possono creare dei problemi. Un grande progetto di lavoro potrebbe partire nelle prossime settimane. In amore si vive un periodo interessante, ma è comunque meglio non distrarsi di fronte a persone che esigono rispetto e attenzione. Bilancia: sul lavoro si aprono delle possibilità davvero intriganti. Si devono assolutamente però evitare le discussioni in amore. Da domani ci sarà un aiuto in più da Mercurio, Venere e Luna che saranno favorevoli. Sul lavoro si prevede maretta.

Scorpione e Pesci segni in difficoltà

Scorpione: La serata di oggi sarà sottotono nonostante un Marte decisamente intrigante. A preoccupare è la sfera dei sentimenti dove potrebbe viversi un disagio non di poco conto. Marte da domani potrebbe comunque tornare utile e in grado di dare una mano anche sul campo del lavoro. Pesci: in amore le storie che durano da un po’ regaleranno ancora soddisfazioni. In vista di giugno ci saranno delle ottime intuizioni sul lavoro. Attenzione a prendere con le pinze quelle che possono essere novità all’apparenza intriganti.



