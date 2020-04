Oroscopo Paolo Fox 12-17 aprile, classifica/ Ariete, Leone e Gemelli al top…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna in questa terza settimana di aprile, svelandoci le novità sulla classifica per tutti i segni. Cinque stelline per l’Ariete, rivela l’astrologo su DipiuTV, grazie a Mercurio nel segno e la possibilità di vivere una Pasqua intrigante. La fretta del momento però potrebbe essere controproducente: meglio non esagerare e rimanere positivi. Le coppie recuperano, sono più serene. Chi è in crisi può parlare e confrontarsi. La pazienza è stata messa alla prova da Leone, Acquario e Scorpione. Nel Lavoro ci saranno delle grandi novità, forse una mansione persa ad inizio anno e ora ritrovata. Il Leone è intrigato dagli amori che nascono in questo periodo. I nati del segno hanno bisogno di divere delle emozioni sincere, ma cautela con le parole di troppo nei giorni centrali della settimana. Venere favorevole aiuta le coppie a recuperare, anche dopo una separazione. Emozioni intense con il Sagittario. Nel Lavoro, Saturno opposto ritarda i progetti o provoca crisi. Nonostante il segno sia attivo, adesso preferirà far fare agli altri il primo passo.

Tra i segni che hanno ricevuto quattro stelline troviamo il Gemelli. Venere sarà nel segno fino ad agosto e regalerà incontri intriganti. Alcuni legame potrebbero nascere per gioco o a distanza, ma diventare concreti già la prossima estate. Le coppie hanno vissuto ad inizio anno delle tensioni che sono difficili da sconfiggere. Periodo utile per ritrovarsi. Nel Lavoro bisogna valutare tutti gli step in caso di chiusura. Tensioni possibili ad inizio settimana: meglio tenersi alla larga dalle polemiche. Il recupero ci sarà, entro breve.



