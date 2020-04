Oroscopo Paolo Fox 12-17 aprile, classifica/ Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci…

PAOLO FOX, OROSCOPO E CLASSIFICA: TENSIONE PER LA BILANCIA

Quali sono i segni che hanno centrato tre stelline nella nuova classifica settimanale? L’Oroscopo che Paolo Fox ha condiviso su DipiuTv ci parla del Cancro, in difficoltà in amore, anche se non dipende dai nati del segno. Le idee inizieranno a diventare più chiare, in previsione di un agosto pieno d’amore. Le coppie non hanno più Saturno contrario e la possibilità di recuperare. Attenzione alle prime giornate della settimana, quando bisognerà affrontare tutto con calma. Nel Lavoro, si può fare qualche passo indietro. Progetti in ritardo, qualche difficoltà dovuta a nervosismo e agitazione. La Vergine è distratta e senza forze a causa di Venere dissonante. Si potrebbe rallentare nelle relazioni, anche se le nuove storie andranno avanti. Le coppie devono avere pazienza per superare la crisi del momento. Da evitare lo stress nel fine settimana ed essere più disponibili, fattore utile per superare gli scogli. Nel Lavoro, Giove favorevole regala qualche marcia in più, anche se in generale bisogna accontentarsi dei risultati. La Bilancia invece è tesa, potrebbe riversare tutto sulle relazioni appena nate. Chi è giovane o inesperto ha dei dubbi. Prudenza per tutti nei primi giorni della settimana. Le coppie devono evitare tensioni e discussioni. Il cielo mette in luce un’agitazione di fondo che deve essere gestita con cautela. Nel Lavoro la situazione non è semplice, soprattutto per tutte le situazioni da recuperare. Occasioni in arrivo entro l’estate per chi lavora in proprio. I Pesci sono confusi e Pasqua invita ad evitare discussioni in famiglia. I nati del segno amano le tradizioni e il periodo non aiuta. Le coppie possono discutere, ma meglio limitare tutto. Venere non sarà d’aiuto fino ad inizio agosto: meglio comprendere l’altro piuttosto che tradirlo. Il Lavoro trova Giove favorevole e un piccolo recupero. Idee in aumento nel fine settimana.

Infine abbiamo il Capricorno, unico segno con sole due stelline. Mercurio è dissonante e spinge a valutare gli incontri con prudenza. Il forte bisogno di trovare qualcuno di speciale potrebbe spingere ad abbassare la guardia. Le coppie discutono a causa di soldi o risorse. Non mancano i sentimenti, ma si può sempre inciampare. Le situazioni economiche si risolveranno entro breve. Nel Lavoro bisogna avere pazienza per i progetti che nascono adesso. Possibili scontri con chi vuole mettere un freno.



