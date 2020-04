Oroscopo Paolo Fox 12-17 aprile, classifica/ Sagittario, Toro, Acquario, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX: RITORNI DI FIAMMA PER ACQUARIO?

Secondo scalino per la classifica settimanale di Paolo Fox, come sempre annunciata su DipiuTV. L’Oroscopo dell’astrologo ci parla dello Scorpione, che subisce lo stress nelle relazioni, forse a causa dei troppi impegni. Bisogna ritornare a credere nell’amore, soprattutto se c’è stata una separazione o un dubbio. Favoriti i riavvicinamenti per le coppie, che potranno affrontare problemi legati alla casa. Giorni centrali di disagio: sarà utile non alimentare le discussioni. Nel Lavoro chi ha avuto un blocco dovrà recuperare entro giugno. Settimana utile per dare uno stop alle situazioni troppo pressanti e cautela con i soldi. Molto teso il Sagittario, forse perché mancano stimoli. Da evitare gli scontri, specie nel fine settimana, mentre attorno a venerdì aumenterà lo stress. Le coppie che vogliono trovare un punto per ripartire hanno il favore delle stelle. Stress in aumento per chi vive due storie. Nel Lavoro si potranno avere nuove idee, fare progetti per il futuro grazie a Luna nel segno nel giorno di Pasqua. Possibili notizie per chi vuole cambiare. Quattro stelline anche per l’Acquario, che può vivere ritorni di fiamma o rafforzare a fine mese gli incontri neonati. Il consiglio dell’astrologo è farsi avanti entro la fine della settimana, in caso piaccia qualcuno: Mercurio è interessante, la Luna nel segno mercoledì. Le coppie sono polemiche e nervose, ma chi ha buone basi non avrà grandi scossoni. Aumenta il desiderio di una relazione seria e solida. Nel Lavoro, Saturno e Marte nel segno spingono verso una svolta. Anche se si desidera allontanarsi da situazioni spiacevoli, bisogna pazientare ancora un po’ e non accedere con le spese inutili.

Tre stelline invece per il Toro: progetti rimandati a causa di Saturno e Marte dissonante. I single possono pensare all’amore senza cercare subito l’anima gemella. Tempo al tempo anche per approfondire una relazione. Le coppie recuperano dopo la crisi di inizio anno. Progetti in ritardo anche a causa delle rotture nelle relazioni, ma ora si può pensare a cambiamenti significativi. Nel Lavoro Saturno sarà dissonante per alcune settimane e ritarda guadagni e inizio progetti. In arrivo chiamate interessanti, ma le parole devono essere dosate meglio.



