Oroscopo Paolo Fox 12-17 gennaio 2020/ Acquario, Ariete, Cancro, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-17 gennaio: Ariete affascinante, Cancro in recupero

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox con la sua classifica settimanale: quali sono le previsioni per i segni da quattro stelline? Lo scopriamo su DipiuTV: l’Ariete può gestire meglio le emozioni, è più forte e affascinante. Qualcuno forse è scontento per via di situazioni da definire, ma il 2020 sarà di recupero. Le coppie devono chiudere con il passato, soprattutto se c’è stata una separazione. Sole, Saturno e Giove sono dissonanti e potrebbero chiudersi delle porte. Chi è infelice pensa persino al tradimento. Nel Lavoro bisogna essere più disponibili. Anche se giovedì ci sarà da discutere, il risultato sar positivo. Cautela nelle azioni, anche se tutto sembra più facile. In recupero il Cancro, anche se le emozioni non sono effervescenti. Con Saturno e Giove contrari, i single potranno rimettersi in gioco grazie a Venere in transito da lunedì. Favorite le nuove conoscenze. Le coppie in crisi affrontano decisioni importanti, altre recuperano in tempi brevi. Cielo positivo anche per la passione. Nel Lavoro, Giove opposto potrebbe comportare squilibri fra entrate e responsabilità assunte.

Nuovi incarichi in arrivo, così come scelte da operare. I single dell’Acquario procedono verso un ultimatum. Alcuni potrebbero approfondire una relazione, ma solo se utile. Marte aiuta il recupero di emozioni e di fiducia in se stessi. Le coppie stanno per potare i legami che non vanno grazie a Saturno prossimo ad entrare nel segno. Venere e altri pianeti del segno aiuteranno a superare le indecisioni. Nel Lavoro si fa più fatica: l’importante è fare ciò che si vuole. Qualcuno ha idee in ballo, chi è brillante potrà ottenere risultati migliori. I cuori solitari dei Gemelli possono chiarire se qualcosa non va con il partner. Venere e Luna dissonanti ad inizio settimana: qualcosa non va per il verso giusto. Le coppie sono intransigenti, soprattutto se ci sono problemi alle spalle. Più difficili del solito i rapporti con Sagittario o Pesci. Nel Lavoro sarà possibile raggiungere i traguardi desiderati. Aumento delle spese però attorno a martedì e mercoledì.

