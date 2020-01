Oroscopo Paolo Fox 12-17 gennaio 2020, classifica/ Toro, Bilancia e Capricorno al top

Oroscopo Paolo Fox, classifica 12-17 gennaio 2020: segni al top

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano anche questa settimana con la classifica per tutti i segni, come sempre rivelata dall’astrologo sul settimanale DipiuTV. Cinque stelline per il Toro, infastidito da alcune questioni pratiche. Si potrà rinascere in questi giorni, grazie a Venere in transito interessante da lunedì. Una fase iniziale di un 2020 attivo. Le coppie separate possono recuperare. Martedì favorevole per le decisioni a due, ma aumentano le spese. Forza in più nel Lavoro, grazie ai problemi personali appena superati. Conflitti in calo verso fine mese. I single della Bilancia non devono pensare al passato per rimanere tranquilli. L’aggressività non manca, ma non bisogna affrontare tutto di petto: meglio superare i vecchi rancori. Le coppie già in crisi dal 2019 potrebbero chiudere i ponti a causa di Saturno e Giove dissonanti. Week end di polemiche, da eliminare prima che schiaccino. Nel Lavoro, il consiglio di una persona autorevole potrebbe aiutare a superare un problema. Si possono consultare legali, persone che possono dare supporto per situazioni spinose.

I cuori solitari del Capricorno possono fare scelte importanti. Si cerca stabilità. A fine mese in arrivo qualcosa di bello, l’importante è abbassare le difese. Le coppie sono tese, anche se i problemi si potranno risolvere. Aumentano le spese, si richiedono decisioni rapide. Saturno e Giove nel segno: qualcuno pensa ad ufficializzare un’unione. Nel Lavoro, le tensioni diventano più pesanti. Cautela il 16 del mese, a causa di un’eccessiva confusione.

I Pesci hanno l’aiuto di Saturno e Giove in ottimo aspetto per quanto riguarda gli affari di cuore. Da lunedì Venere è nel segno e il cielo diventa ancora più limpido. Cautela con le decisioni, soprattutto per i rapporti che faticano a decollare. Le coppie devono ritrovare un equilibrio, pensare di meno a spese e situazioni pratiche. In arrivo un progetto importante che spingerà verso una scelta. Nel Lavoro cautela con il nervosismo. Venere in transito da lunedì aiuta a recuperare. Chi lavora in proprio riceverà belle soddisfazioni a breve. Le coppie possono ritrovare armonia, anche se ad inizio settimana ci sarà agitazione in più. Cielo favorevole anche per chi ha un progetto o vuole trasferirsi. Nel Lavoro bisogna mantenere la calma, specie lunedì. In settimana si dovranno fare scelte importanti che riguardano i prossimi mesi.



