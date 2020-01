Oroscopo Paolo Fox 12-17 gennaio 2020/ Settimana critica per Scorpione, Sagittario, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-17 gennaio: Scorpione in crisi nera, Gemelli qualcosa non va nel verso giusto

La classifica settimanale di Paolo Fox su DipiuTv ci indica i segni dell’Oroscopo più in difficoltà per questi giorni e che hanno ricevuto tre stelline: partiamo dai cuori solitari dei Gemelli, che possono chiarire se qualcosa non va con il partner. Venere e Luna dissonanti ad inizio settimana: qualcosa non va per il verso giusto. Le coppie sono intransigenti, soprattutto se ci sono problemi alle spalle. Più difficili del solito i rapporti con Sagittario o Pesci. Nel Lavoro sarà possibile raggiungere i traguardi desiderati. Aumento delle spese però attorno a martedì e mercoledì. Il Leone recupera in Amore, magari grazie ad un flirt passeggero o una decisione importante. Chi è solo da tempo deve cercare di non seguire le stesse orme del passato. Le coppie devono dimenticare tutto ciò che hanno affrontato negli ultimi mesi. Si recupera, ma bisogna decidere. Nel Lavoro, l’attività comporta qualche problema. Forse a causa delle spese eccessive e un nuovo incarico andato a vuoto. Meglio tenersi vicino collaboratori validi. La Vergine che vive una relazione neonata sentirà l’effetto di Venere opposta da martedì in poi. Adesso i nati del segno vorrebbero delle certezze, anche se non è possibile. Le coppie non devono pretendere troppo. Cautela anche per chi sta insieme da tempo, a causa di una stanchezza del partner. Nel Lavoro ci sono troppi impegni, ma i risultati ci saranno. Gennaio sarà importante, magari una buona notizia. Prudenza con i conti.

Teso il Sagittario a causa di situazioni esterne. I single potrebbero allontanare qualcuno di troppo geloso. Le nuove storie procedono, ma bisogna sfoderare animo intraprendente e coraggio. Le coppie che non hanno più intesa vivranno un calo a causa dei contrasti. Marte nel segno aumenta l’aggressività. Nel Lavoro si fanno sentire le responsabilità, anche se ci saranno nuovi percorsi da fare. Le proposte non mancano, soprattutto per il futuro. Cautela per le spese. Solo due stelline infine per lo Scorpione, polemico fin dall’inizio del mese. Il consiglio dell’astrologo è di essere più presente nella vita a due e non sottovalutare le nuove emozioni. Le coppie possono ritrovare armonia, anche se ad inizio settimana ci sarà agitazione in più. Cielo favorevole anche per chi ha un progetto o vuole trasferirsi. Nel Lavoro bisogna mantenere la calma, specie lunedì. In settimana si dovranno fare scelte importanti che riguardano i prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA