OROSCOPO PAOLO FOX 12-17 LUGLIO E CLASSIFICA/ Cancro e Scorpione i segni al top

Paolo Fox e la classifica settimanale ci danno il benvenuto per un nuovo giro di previsioni all’insegno del suo Oroscopo. DipiuTv ci svela che il Cancro è fra i segni ad aver conquistato le cinque stelline: i single del segno possono farsi avanti con qualcuno. Mercurio è nel segno e aiuta a farsi notare. Le emozioni buone da giovedì, ma è meglio liberarsi dal passato. Le coppie devono capire cosa fare in questo mese, in previsione di agosto, quando Venere sarà nel segno. Nel lavoro, bisogna valutare con attenzione collaborazioni e associazioni. Cautela lunedì e martedì. Ci potrebbero essere dei conflitti. Lo Scorpione vive emozioni intense, ma è meglio evitare complicazioni nei giorni centrali della settimana a causa della Luna opposta. Qualcuno potrebbe innamorarsi di una persona sfuggente o impossibile. Le coppie recuperano ma bisogna avere a che fare con la persona giusta. Più facili le discussioni con Ariete e Leone. Nel Lavoro vanno evitati i contrasti, specialmente martedì. Mercurio e Sole favorevoli con Saturno e Giove regalano soddisfazioni.

OROSCOPO PAOLO FOX: GEMELLI E PESCI SUGLI SCUDI IN AMORE

L’Oroscopo di Paolo Fox continua con i segni che hanno centrato quattro stelline nella classifica settimanale dove ci annuncia le previsioni per il Gemelli. I single del segno possono fare incontri interessanti da giovedì grazie alla Luna nel segno. La grinta non manca, ma bisognerà fare qualche sforzo per adattarsi. Le coppie recuperano dopo mesi di conflitti: Saturno è in buon aspetto e premia con qualche vittoria. Venerdì interessante, anche per i progetti per la casa.

Il Capricorno deve fare attenzione alle relazioni con chi non è d’accordo con i suoi valori fondamentali. Bisogna escludere chi è già legato o troppo diverso. Le coppie stanno superando le tensioni: Giove e Saturno nel segno regalano una forza maggiore. Nel Lavoro bisogna fare ancora attenzione, dato che negli ultimi mesi ci sono stati degli intoppi nelle finanze. Si può pensare già ai progetti per settembre.

L’Acquario ha Venere in aspetto interessante, ma vanno evitate le discussioni. Meglio lasciarsi andare. Giovedì e venerdì interessanti anche per occuparsi delle relazioni nate da poco. Le coppie possono risolvere i problemi legati alle proprietà. In arrivo cambiamenti o trasferimenti. Nel Lavoro si può pensare alla vendita di una proprietà, ma in generale bisogna fare qualcosa per aumentare le entrate. Qualcuno concluderà una situazione spinosa o poco interessante dal punto di vista economico.

I Pesci ritornano a discutere. Chi è innamorato invece non deve temere nulla: attorno a giovedì ci sarà la possibilità di parlare e raggiungere un accordo. Le coppie potrebbero avere dei contrasti per via del passato. Chi è forte va avanti senza intoppi. Nel Lavoro si è protetti da Sole e Mercurio favorevoli. Ci si può fare avanti grazie allo spirito di iniziativa.

OROSCOPO PAOLO FOX: ULTIMO GRADINO PER…

Ultimo gradino della classifica di Paolo Fox, con i segni che hanno registrato solo tre stelline. L’astrologo ci svela le previsioni per l’Ariete: i single vivono nuovi sentimenti per via di Mercurio in transito. La presenza di Marte però spinge a contestare. Non è facile trovare la persona giusta. Le coppie hanno Giove nervoso e per questo sarebbe meglio pensare prima di parlare. Da tenere sotto controllo le emozioni. Nel Lavoro si potrà iniziare un nuovo progetto. Chi non è soddisfatto non deve cedere però agli impulsi del momento.

I cuori solitari del Toro sono aiutati da Mercurio favorevole. Alcuni problemi sono possibili per via dell’eccessiva prudenza dei nati del segno. Le coppie alla ricerca di una soluzione devono prendere ancora tempo. Le tensioni vengono smussate. Nel Lavoro, Giove favorevole aiuta ad evitare le discussioni e facilita le novità. I progetti sono da definire entro novembre, visto che da dicembre potrebbe essere troppo tardi.

Il Leone vive un momento di difficoltà in Amore. Attorno a martedì andranno fatti dei chiarimenti. In arrivo conoscenze divertenti, ma cautela con i dubbi legati alle storie passate. Le coppie possono fare progetti, anche se i soldi mancano. Chi sta insieme da tempo deve concedere più spazio al partner. Nel Lavoro aumenta l’agitazione, anche se qualcuno dovrà affrontare un cambiamento. Non sempre sarà gradita la trasformazione.

La Vergine deve fare attenzione a non cedere alle incomprensioni. Alcune amicizia potrebbero diventare qualcosa di più. Chi vuole sperimentare le relazioni deve chiudere la porta al passato. Le coppie sono affaticate per via di Venere contraria. Dal prossimo mese le cose miglioreranno. Stelle interessanti nel Lavoro, anche se gli ultimi mesi sono stati difficili. Chi studia deve impegnarsi per ottenere buoni risultati.

La Bilancia è confusa: sta cercando davvero l’Amore? I single sono incerti e i problemi non mancano, per via dei pensieri legati al mondo professionale. Le coppie devono sistemare ancora tutto ciò che non va. Domenica potrebbero esserci delle polemiche in più. Nel Lavoro, le stelle non regalano risposte per tutto il mese e la stanchezza aumenta.

Il Sagittario è in bilico: vorrebbe un amore importante, ma anche essere libero. Cautela venerdì, ad agosto Venere non sarà più contraria. Le coppie sono ancora tese o fredde. La situazione è in via di soluzione e questa settimana sarà utile per risolvere i problemi per finanze e casa. Nel Lavoro inizia a muoversi qualcosa, soprattutto dalla prossima settimana grazie a Sole favorevole. In arrivo proposte per cambiamenti.



