Oroscopo Paolo Fox, 12 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Toro e Scorpione in difficoltà

Paolo Fox, oroscopo 12 febbraio: Toro, Scorpione in difficoltà

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 12 febbraio 2020, con le consuete stelline de I Fatti Vostri. Partiamo dai segni che ne meritano 2 e sono dunque da considerarsi flop. Toro: si è un segno di Terra che dimostra una tenacia sorprendete. Anche in un anno molto importante come questo 2020 ci sono giornate no. Bisogna stare molto attenti ai soldi. Se ci sono questioni legali da risolvere c’è l’aspetto economico a impensierire. Chi ha avuto una separazione oppure deve cercare casa e portare avanti un progetto per l’estate è sul chi va là. Il problema soldi può essere visto sotto tanti punti di vista. Molti sono concentrati sulla casa da cambiare o ingrandire, ristrutturare. Siccome ora ci sarà un transito particolare di Saturno è probabile che qualche scelta non sia spontanea. E’ successo qualcosa in famiglia e si è costretti a fare certe cose, ma ben venga. Scorpione: se ci sono delle perplessità vanno rivelate altrimenti non si sta bene con sé stessi. Uno dei problemi, soprattutto nell’adolescenza, è quello di riconoscere le proprie qualità e anche i difetti. Si deve essere sé stessi e dire sempre quello che si pensa. Lo sanno gli Scorpione che questo processo l’hanno superato.

Oroscopo: Toro, Gemelli, Capricorno i segni in calo

Saliamo nell’oroscopo di Paolo Fox ai segni a 3 stelle, da considerarsi in calo. Cancro: la Luna è dissonante. Ci sono dei progetti di lavoro che sono part time. C’è qualcosa di nuovo da attuare e non si sa se si continuerà una certa cosa. Il segno è dei permalosi che non accettano non si ricordi di loro. Si è in uno stato di transizione e la giornata di oggi rivela tensione. Nei rapporti nei quali si respirava aria viziata questa è una giornata complicata. Leone: i sentimenti? Si deve dare spazio alle relazioni. Se si deve fare una proposta di lavoro o migliorare qualcosa e farsi sentire si deve muoversi entro la fine di marzo. Si rischia di passare giornate come quella di oggi nella quale ci si sente messi da parte. Bilancia: per il segno è un periodo di test. Se una storia funziona ed è quella definitiva non ci saranno problemi in questo mese. Se è una storia incrinata già oggi o domani potrebbero nascere delle perplessità. E’ proprio il rapporto di famiglia che può creare delle discussioni. Capricorno: i fastidi del passato potrebbero ripresentarsi con questa Luna dissonante. Questo però è un anno molto importante e lo si capirà molto presto.

