Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2020/ Classifica I Fatti Vostri: Vergine flop; Acquario top

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, i segni in difficoltà di oggi 12 giugno

L‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci mette di fronte a una classifica dei segni della giornata. Partiamo da quelli che si trovano in fondo e si meritano appena due stelline. Vergine: si è nervosi, magari straniti. Ci si è imposti un certo rigore senza voler dar spazio a persone un po’ invadenti. Si ama la propria privacy e quando questa è invasa più che esplodere in attacchi di rabbia ci si autocensura. Domenica ci sarà un buon riscontro. Se c’è una tensione in amore si dovrà aspettare comunque l’ultimo giorno della settimana. Si vivono giornate plumbee anche se questo sarà un anno molto importante. Sagittario: molti sono tesi in questi giorni, forse ci sono delle preoccupazioni e non si è tranquilli. Avere una Venere in opposizione indica che c’è una buona forza, ma gli altri creano difficoltà. Nei rapporti d’amore e di lavoro si possono innestare dei dubbi. Arrivano dei piccoli fastidi, ma si cade sempre in piedi.

Pubblicità

Ecco ora i segni a tre stelle sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: giugno e luglio saranno mesi a rallentatore, ma agosto farà riprendere quota dal punto di vista pratica e settembre sarà ancora meglio. Questo è un anno importante, questo vuol dire anche che ci potrebbe essere una crescita, magari spirituale. Si può pensare che un certo percorso di vita sia concluso e magari si vorrà fare qualcosa di nuovo. C’è chi vuole cambiare vita e non ha intenzione di vivere come faceva a inizio anno. Ariete: si deve stare accorti alle questioni economiche e legali. Giugno e luglio sono due mesi sotto tensione. Venere positiva però porta ad amare. Chi vuole fare una scelta d’amore e magari ha un partner da avvicinare sono più forti. Non si possono escludere dei ritardi. Non è un anno che priva di speranze anche se l’anno è iniziato in maniera strana. Qualcosa maturerà a fine anno.

Pubblicità

Toro, Leone, Pesci, Scorpione: i segni in crescita di oggi

Passiamo ai segni a quattro stelle. Toro: questo cielo porta il segno ad essere molto costruttivi, più del solito. Forza di Giove e contrarietà di Saturno occupano questi giorni. Venere entrerà nel segno dal 7 agosto e questo va tenuto sotto considerazione. Leone: ci si deve dare da fare per i rapporti interpersonali che contano di più. C’è un buon successo. A volte si pensa che il segno sia troppo presente nella vita degli altri, magari egocentrico. Si sa di avere ragione. Saturno in opposizione ha iniziato un transito che porterà a rivedere alcune cose. Si deve essere accorti coi soldi. Scorpione: agosto sarà importante con grande riflessione sui temi della famiglia. Quando si sta male vuol dire che non ci sono grandi emozioni. Si mettono alla prova le persone che si innamorano e a volte si cercano delle rassicurazioni. Questo può spiazzare i partner che aspettano qualcosa di più e se non arriva ci si perde per strada. Pesci: tutti i segni d’acqua avranno un bellissimo oroscopo ad agosto. Si potrà pensare a una bella relazione, facendo cadere i veli per eventuali inibizioni e paure. Ci sono due categorie di Pesci chi cerca l’amore e chi ce l’ha e lo vuole recuperare.

I segni al top della classifica di Paolo Fox di oggi 12 giugno

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a cinque stelle. Gemelli: il segno ha un bel cielo che è importante in vista di domenica. C’è grande energia, determinazione. Tutti si sono dati da fare in questo periodo. Stelle meritate per un oroscopo importante anche per i prossimi mesi. Cancro: il segno è molto tenace. Il segno è stato bravo in questo periodo. Il problema reale è che si deve iniziare a pensare all’estate che è dietro l’angolo e che può essere molto bella per le relazioni. Giove è in opposizione, non si deve tirare la corda troppo. Bilancia: questo è un cielo importante per chi vuole iniziare una storia. Ci si può innamorare e ci si può trovare a mettere a posto i conti. Acquario: si deve tenere più da conto la forma fisica. Saturno è entrato nel segno e dice che non sono da rimandare certe situazioni. Si è superficiali sotto questo punto di vista. Il regolatore dei conti fa capire che ci sono delle cose da fare. C’è stata una piccola crisi esistenziale per questo cambiamento in corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA