Oroscopo Paolo Fox 12 Luglio 2020/ Pesci, Scorpione, Gemelli, Bilancia e…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 12 luglio. Si comincia dai Gemelli: è arrivato il momento di parlare. Sappiamo che questo segno odia restare in silenzio: non a caso è governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta il colloquio. Quelli che non hanno avuto una grande storia d’amore da marzo giocano in difesa, però è difficile che non vi sia qualcuno che vi interessa: confrontarsi con una persona che vi piace è importante. La Bilancia non è molto soddisfatta: questo è un segno che anche se ha recuperato un lavoro ha dovuto modificare alcuni ritmi, alcuni accordi. Addirittura in casi eccezionali c’è chi ha chiuso e aperto una società, chi sta facendo delle trasformazioni, e questo luglio è un mese un po’ spinoso perché ci sono delle scelte da fare. Alla fine va tutto bene, abbiamo una fine dell’anno importante, però i Bilancia quando devono scegliere sono sempre molto perplessi. Capitolo Acquario: cercate una libertà perduta che va ritrovata. Il problema è che per una serie di motivi vi trovate in una sorta di incastro da cui non vi riuscite a liberare. Le persone che vogliono programmare un evento nei prossimi mesi sono forti. Non ci dimentichiamo che arriverà Saturno nel segno e questo rappresenta una crescita.

Oroscopo: Scopri le previsioni per Cancro, Pesci e Scorpione secondo Paolo Fox

Non potevano mancare i segni d’Acqua nel consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Domenica 12 luglio 2020 che per il segno del Cancro è un po’ sottotono: qualcuno ha dovuto discutere, c’è stato un episodio che vi ha turbato o rammaricato, forse un ritardo. Secondo Fox è importante in questo momento più che mai evitare eventuali tensioni. Con Giove e Saturno in opposizione basta una minima nota critica per farvi passare dalla ragione al torto. Questa è una giornata un po’ strana. Lo Scorpione libero da pregiudizi può avvicinarsi ad un agosto ricco d’amore: il prossimo mese sarà cruciale non solo per le relazioni ma anche per fare qualche progetto più importante. Si stanno sistemando delle cose che stavi lasciando un po’ andare: non solo progetti di coppia ma anche nuove conoscenze in vista. Chiusura da tradizione per il segno dei Pesci: questo è un momento per recuperare confidenza e voglia di cambiare. Ci sono state tensione nei rapporti d’amore con Vergine, Sagittario, Leone e Gemelli, ma in generale questi contrasti potrebbero essere stati interiori: a volte vi siete sentiti in contrasto perfino con voi stessi. Nasce l’esigenza di confrontarvi con persone positive e da questo punto di vista agosto regalerà moltissimo. E’ un momento di grande riflessione per il lavoro: luglio di opportunità, chi può non esiti.



