Oroscopo Paolo Fox, 12 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone…

Come ogni venerdì anche oggi, 12 maggio 2023, è giunto il momento dell’soroscopo di Paolo Fox che ci attende nel weekend. In diretta su Rai Due, dal programma I Fatti Vostri, scopriamo la nuova classifica dei segni zodiacali per i prossimi tre giorni.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Ariete, Vergine, Toro

“Leone, 2 stelle, attenzione a conti e situazioni in sospeso, non arrabbiatevi troppo se vi aspettate un incarico che non arriva. Se vedete che alcune cose che non vanno bene meglio tirare avanti. Nei riferimenti amorosi fate attenzione. Ariete, prendete tutto di corsa e c’è uno stress eccezionale che ogni tanto si fa notare. Siete un po’ testardi: vi conviene sollevare un polverone in questi giorni? Quando vi incaponite volete che gli altri diano spazio ad un vostro consiglio. Vergine, 3 stelle. Domenica un po’ di nervosismo, avete grilli per la testa, dovete risolvere forse questioni sul lavoro e sui soldi. Toro, volete vedere chiaro in situazioni di lavoro e di amore e ve la prendete se qualcosa non va. Potreste cogliere il particolare che non funziona e arrabbiarvi, domenica più intriganti e positivi”.

Oroscopo Paolo Fox, 11 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli, Pesci, Acquario, Sagittario, Scorpione

“Gemelli, domenica un po’ agitata. Curate l’alimentazione, fate cose carine ma soprattutto state accanto a persone che vi risollevano l’animo, visto che ci sarebbe un po’ di tensione sul lavoro. Pesci, 4 stelle. Siete pronti a dire tutto ciò che pensate, vi trovate di fronte situazioni che dovete combattere sbattendo i pugni sul tavolo e molti invocheranno giustizia. Acquario, c’è una certa elettricità, forse un po’ di caos. Oggi e domani attenzione ad essere un po’ più di razionalità, tranquillità in amore. Sagittario, fra oggi e domani avrete voglia di sviluppare un’amicizia e ritrovarsi a desiderare qualcosa di diverso dal solito. Voi sfidate sempre il vostro fisico, ci vuole tempra, coraggio e vitalità per vivere un weekend che è dalla vostra parte. Scorpione, tornano in auge i sentimenti. Voi volete l’amore con la A maiuscola, più investite in un rapporto e più vi affezionate. Sul lavoro possibili cambiamenti da definire al meglio”.

Oroscopo Paolo Fox, 10 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia...

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Capcricorno, Bilancia

Siamo quindi giunti all’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 12 maggio e del weekend, e la relativa classifica dei segni zodiacali: “Cancro, 5 stelle. Cielo importante, piano piano state cambiando atteggiamento anche verso chi vi ha fatto dannare negli ultimi mesi. Siete molto sensibili, vulnerabili, a volte troppo idealisti. Molto bella la giornata di domenica per un incontro o far vedere quanto siete dolci, passionali e amorosi. Capcricorno, sistemate i conti, poi si pensa all’amore, ma domenica il piacere potrebbe arrivare sopra il resto. Cercate di stare più vicini ad una persona che si potrebbe allontanare. Bilancia, fatevi scivolare tutto addosso, atteggiamento positivo verso il futuro, e anche se in amore vi sono delle baruffe spero che il weekend vi possa portare un po’ di allegria”.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 9-14 maggio 2023/ Classifica segni, I Fatti Vostri

© RIPRODUZIONE RISERVATA