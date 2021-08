Oroscopo Paolo Fox 13-14 agosto 2021/ Leone dubbioso, amore fatico per Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 13 e 14 agosto 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle di Paolo Fox per il 13 e il 14 agosto? Sarà una vigilia di Ferragosto tranquilla per i segni dello zodiaco? Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox pubblicate dallo Stellare, dato in allegato con il settimanale DiPiù, l’ariete potrebbe concludere un accordo, ma dovrà fare attenzione all’amore. Il toro, con le stelle favorevole, potrà guardarsi intorno e cambiare la propria situazione lavorativa mentre i gemelli saranno ancora alle prese con piccoli problemi da risolvere ed un evidente stato di agitazione sia nel lavoro che in amore.

Il cancro, invece, non sarà in perfetta forma, ma dovrà cominciare a capire cosa fare nei prossimi giorni. Piccoli dubbi da risolvere per i nati sotto il segno del leone che dovranno provare a non perdere la pazienza mentre la vergine vivrà due giorni fortunati con buone notizie in arrivo sia per il lavoro che per la sfera sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni di Paolo Fox, per i nati sotto il segno della bilancia, prevedono giornate favorevoli per l’amore e qualche problema professionale da risolvere. Lo scorpione, ad affrontare sempre tutto a testa alta, godrà di due giornate energiche mentre i nati sotto il segno dello sagittario avranno bisogno di un po’ di riposo anche se le emozioni non mancheranno.

Situazione complicata in amore per il capricorno che dovrà provare ad evitare complicazioni in tutti i campi mentre i nati sotto il segno dell’acquario sfrutterà i prossimi giorni per recuperare energia. Infine, i pesci continueranno ad avere dubbi in amore non riuscendo a realizzare tutti i desideri.

