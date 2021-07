Oroscopo Paolo Fox 13-14 luglio 2021/ Ariete nervoso, nuova fase per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 13-14 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Torna con l’appuntamento quotidiano l’oroscopo Paolo Fox attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 13 luglio, e per domani, mercoledì 14 luglio? Oggi l’Ariete è particolarmente nervoso: cercate di mantenere la calma. In amore ci saranno ripensamenti: ma non scoraggiatevi, siete ancora in tempo per voltare pagina. La Luna è nel segno del Toro e può portare interessanti incontri: per chi è single può essere il momento giusto per rimettersi in pista. Attenti a non prendere decisioni affrettate.

La giornata di oggi segna l’inizio di una fase fondamentale per i Gemelli: potreste fare incontri che cambieranno la vostra vita. Sul lavoro non mancheranno discussioni con i colleghi. Avete bisogno di staccare la spina. Giornate molto positive per i nati sotto il segno del Cancro, la fortuna vi sorride: approfittatene! Secondo l’oroscopo Paolo Fox giornata positiva anche per il Leone, protagonista di quest’anno. Le cose continueranno a migliorare fino a venerdì. Se avete avuto problemi, economici o fisici, è il momento di recuperare. I nati sotto il segno della Vergine sono stanchi e svogliati, soprattutto sul lavoro. La settimana però prosegue sotto i migliori auspici, sopratutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le giornate di oggi e domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno positive per la Bilancia: domani la Luna sarà dalla vostra parte. Qualche malanno fisico potrebbe avervi infastidito, ma siete in fase di recupero. Giornata positiva per i single dello Scorpione: le stelle prevedono nuovi amori in vista. Per chi ha già una relazione, attenzione a non trascurare il partner. Sul lavoro, invece, la situazione è complessa. Oggi i nati sotto il segno del Sagittario saranno un po’ nervosi e irascibili: cercate di mantenere la calma ed evitate discussioni inutili. Scaricate la tensione facendo un po’ di sport.

Nei prossimi giorni Venere passerà dalla parte del Capricorno portando novità interessanti in amore. Valutatele bene, senza essere troppo affrettati. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme. Oggi l’Acquario è calmo e sereno, domani invece non mancherà un certo nervosismo. Mantenere la calma, anche sul lavoro. La giornata di domani vede i nati sotto il segno dei Pesci particolarmente polemici soprattutto in amore. Sul lavoro il periodo non è dei migliori.



