Oroscopo Paolo Fox, 13-14 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, 13-14 maggio 2020 oggi e domani: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani, 13-14 maggio, ci porta ad analizzare quei segni che si possono considerare top. Ariete: il segno può godere di una Luna favorevole e delle stelle intriganti anche se bisogna fare attenzione per quanto riguarda il lavorare. Domani torneranno a farla da protagonisti i sentimenti, Mercurio e Venere stanno regalando belle soddisfazioni. Gemelli: il cielo è molto particolare soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Un progetto importante potrebbe essere messo in piedi in questi giorni. Da domani si crescerà soprattutto a livello professionale. Bilancia: il momento è decisamente propizio con Luna, Mercurio e Venere favorevoli. C’è grande agitazione per quanto riguarda soprattutto il lavoro. Da domani ci saranno delle situazioni molto intriganti per quanto riguarda il campo del lavoro, ma anche in amore ci potrebbero essere dei riscontri interessanti.

Bene Sagittario, Capricorno e Acquario

Sagittario: in amore si discute, mentre sul lavoro si sa bene cosa fare con le idee chiare e la voglia di raggiungere risultato. Si vivrà un momento di grande tensione a livello sentimentale. Si rimarrà agitati fino alla fine della settimana. Capricorno: per quanto riguarda i sentimenti questa sarà sicuramente una giornata molto interessante. Sul lavoro ci sono idee chiare, ma da domani si dovrà iniziare a pensare anche ai sentimenti visto che ci sarà un momento di forza. Acquario: la Luna è positiva nel segno e questo porta a vivere bene i progetti professionali. Da domani tutto dovrebbe migliorare. Si devono fare delle cose interessanti verso un weekend intrigante.

I segni flop di oggi e domani

Voltando pagina ci ritroviamo a studiare i segni flop dell‘oroscopo di Paolo Fox. Toro: c’è agitazione in questo momento. Si devono portare avanti delle idee professionali molto interessanti. Da domani ci sarà un Mercurio decisamente favorevole. Questo è un periodo di transizione che può portare dei risultati soprattutto per il lavoro. Cancro: si deve sfruttare, con grande vigore, il lavoro con attenzione a chi potrebbe provocare già da venerdì per un weekend di fuoco. Si cercano delle risposte e domani sarà una giornata importante in questo senso. Si è stanchi e questo può influenzare il campo del lavoro. Vergine: non ci si deve distrarre in questo periodo, non è il momento giusto per farlo. Da domani ci sarà un po’ di maretta anche per quanto riguarda il campo sentimentale. Sul lavoro si è decisamente stanchi.

Leone, Scorpione e Pesci segni in difficoltà

Leone: sul lavoro ci potrebbero essere delle dispute difficili da gestire. A livello sentimentale non si devono trascinare i problemi che si sono affrontati. Da domani peggiorerà la situazione dal punto di vista delle stelle e questo potrebbe portare dei problemi sul lavoro. Scorpione: c’è agitazione e nervosismo in questo periodo con una situazione che si fa complicata. Da domani forse è meglio cercare di rimanere calmi ed evitare di complicarsi da soli la vita. Pesci: si devono prendere le cose con attenzione. Si fa bene a cercare degli spazio con la giornata di domani che aprirà degli spunti di interrogazione per quanto riguarda il campo sentimentale.



