Oroscopo Paolo Fox 13-19 settembre 2021/ Classifica settimanale segni flop: leone…

Oroscopo Paolo Fox dal 13 al 19 settembre 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana dal 13 al 19 settembre secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? A svelarlo è proprio l’astrologo più famoso della televisione italiana nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv. Per Paolo Fox, i nati sotto il segno del toro, gemelli, leone, capricorno, acquario e pesci dovranno munirsi di un po’ di pazienza in attesa di giorni più favorevoli. La prossima settimana, infatti, non sarà totalmente positiva per i segni su citati.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11 e 12 settembre 2021/ Leone al top, Toro in salita

I nati sotto il segno del toro secondo l’oroscopo Paolo Fox non hanno voglia di lasciarsi andare e in amore vivono un momento un po’ complicato. La parola d’ordine per la settimana che va dal 13 al 19 settembre è calma in attesa di giorni migliori. Nel lavoro la stanchezza si fa sentire e avete voglia di chiarire alcune situazioni. Ai gemelli non basta solo l’attrazione fisica. Per lasciarsi andare in amore avete bisogno soprattutto di un’attrazione mentale. Sul lavoro, la mancanza di risorse economiche rallenta alcuni progetti. Il leone deve essere calmo e paziente in attesa di un amore vero e duraturo mentre nel lavoro è necessario controllare la situazione economica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Paolo Fox: settimana sottotono per capricorno, acquario e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del capricorno, la situazione in amore non migliora. C’è un periodo di stasi probabilmenbte dovuto al mancato incontro con la persona giusta. Sul lavoro è necessario mettere da parte qualche soldo. In amore, i nati sotto il segno dell’acquario, hanno voglia di vivere delle avventura, ma la paura di sbagliare vi frena. Sul lavoro potrebbe esserci la voglia di accettare un cambiamento dopo aver perso ogni stimolo.

Infine, i nati sotto il segno dei pesci secondo l’oroscopo Paolo Fox continuano ad essere legati al passato. E’ arrivato il momento di dimenticarlo e andare avanti mentre nella sfera professionale il periodo è positivo anche se la situazione si sbloccherà alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA