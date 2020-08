Oroscopo Paolo Fox, 13 agosto/ Previsioni Vergine, Scorpione, Bilancia, Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni trattati a LatteMiele. Vergine: tra oggi e domani non ci sono stelle complicate, ma capita di vivere situazioni un po’ particolari. Si ha senso della giustizia e del rigore, imponendosi delle scelte in maniera molto drastica. Quando si vuole fare una cosa la si fa. E’ inutile dire di lasciar correre. Non si deve dare spazio in amore a polemiche. Il weekend sarà importante.

Oroscopo Scorpione: nel weekend ci sarà una bella emozione, favoriti gli incontri. Si potrà convincere qualcuno che le intuizioni sono serie. Le cose semplici dell’amore messe in secondo piano, non per crudeltà ma per altri problemi. E’ un problema l’aspetto economico, chi ha disponibilità ha visto uscire tanti soldi.

Oroscopo Bilancia: in questi giorni si è distratti magari con dubbi sull’attività con polemiche in amore. Non è un periodo no, ma si cerca una mediazione tra amici, concorrenti e amore. La vita pare ora concentrata su questo con tante cose da fare e persone che si oppongono. Il fatto di convivere con una persona che ha avuto dei problemi ha inciso sulla tranquillità.

Oroscopo Leone: in queste 48 ore si deve fare lo stretto necessario. Sole e Mercurio attivi indica qualcosa di importante per il lavoro. Alcune situazioni burocratiche devono essere portate a termine entro novembre. Si potrebbe troncare un rapporto di lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA