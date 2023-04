Oroscopo Paolo Fox, 13 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a…

E’ giovedì 13 aprile 2023 e come ogni mattina anche oggi andremo a scoprire insieme cosa ci riserveranno gli astri con il nuovo oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo si è accomodato nella piazza più famosa d’Italia, in diretta con I Fatti Vostri, regalando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

“Bilancia, siete in recupero, ma da ieri sera avete iniziato ad accusare qualche fastidio. Molti di voi hanno perso l’equilibrio che è la vostra costante, anche perchè se tutti vi tirano per la giacca potete arrabbiarti. Ariete, vittime di troppe tensioni, volete fare tante cose e siete quindi nel marasma. Analizzate con molta calma tutto ciò che state facendo, è alto il rischio di commettere errori. Nulla comunque di grave visto che il periodo è passeggero. Toro, avete un piano di azione pronto, avete studiato le strategie ma c’è sempre qualche ritardo o qualcuno che si mette in mezzo. Discussioni possono essere difficili da gestire in questo momento. C’è un po’ di mare mosso causato dagli altri: serve un po’ di calma e affidarsi a persone corrette”.

“Gemelli, battuta d’arresto per una buona settimana. Ogni tanto il vostro pensiero va al lavoro dove ci sono ancora cose da definire. Il percorso sta un po’ cambiando. Se ci sono dispute con parenti attenzione ai cavilli da risolvere e alle questioni di casa. Leone, 4 stelle. Qualche dubbio sul lavoro ma in amore siete molto più comprensivi. Se ricevo offese e penso che la persona che mi sta offendendo vale poco, passerò una buona giornata quindi dovete reagire diversamente rispetto al passato anche in amore. Cancro, giornata carina nel pomeriggio, programmate qualcosa per domenica perchè si potrà recuperare qualche situazione d’amore. Chi ha da poco iniziato una convivenza deve badare ai conti”.

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 aprile 2023, con i segni al top in classifica: “Scorpione, c’è qualche questione di lavoro da risolvere ma ci si può mettere d’accordo. Alcuni cambieranno tutto, da qui a 2 o 3 mesi mi darete ragione. Sagittario, tra oggi e domani siete più forti sul lavoro. Sapete come cavarvela, vi piace apprendere, sapete sempre come uscirne fuori. Pesci, recupero a livello emotivo. Non arrabbiatevi se incontrate persone che magari non vi guardano. Imparate a portare gli altri nel vostro recinto, forse avete dato troppo ultimamente rispetto a quanto ricevuto. Capricorno, cielo che aiuta a risolvere un problema, e anche a completare qualcosa di importante, magari l’amore. Vergine, siete ispirati, intriganti e anche creativi. Avete bisogno di recuperare. Acquario, cielo di grande forza per i sentimenti, da recuperare, giornate che portano verso un weekend di passione”.











