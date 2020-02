Oroscopo Paolo Fox, 13 febbraio 2020/ Capricorno e Ariete in ginocchio (I Fatti Vostri)

PAOLO FOX, OROSCOPO 13 FEBBRAIO 2020

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista a I Fatti Vostri con il solito gioco delle stelline. Ecco i segni flop, quelli che ne meritano appena due. Capricorno: in questo giorno si è molto riflessivi, perché si sta ripercorrendo la propria vita, cosa che capita sempre quando ci sono progetti da portare avanti. Il 2020 è un anno importante non solo perché permetterà di fare delle scelte importanti, ma anche perché pone una pietra miliare sul percorso esistenziale. Questa servirà per segnare il proprio tragitto. Si devono dunque proporre delle tappe, cosa importante per un Capricorno. Il segno è una roccia, sempre in grado di affrontare le prove. La Luna dissonante insieme a Giove e Saturno non crea disturbi a lunga scadenza, ma complicazioni con chi sta attorno. Ariete: cosa (non) sta accadendo nella vita? Il vero problema è il non muoversi e non il vedere le proprie prospettive. Il segno è più contento quando deve affrontare problemi piuttosto che non fare nulla. Ciò che disturba è l’inattività. Ci sono dei progetti che devono essere approvati e forse l’approvazione non arriva.

TORO, LEONE E SCORPIONE IN CALO

Saliamo di grado all’oroscopo di Paolo Fox con i segni a tre stelle, quelli da considerarsi al momento in calo. Toro: si devono curare molto i propri beni, è un periodo in cui si devono mettere a posto dei conti e servono soldi per mettere a punto dei progetti che saranno da mettere a punto con le persone che si amano. Si può costruire qualcosa di più in questo 2020 come per tutti i segni di Terra pronti a grandi opportunità. Leone: in questi giorni si è più nervosi. Di solito si affrontano le sfide con grande coraggio, pronti ad aiutare gli altri e a diventare un riferimento per gli altri. In questo periodo si cerca un faro, ma non lo si dice in giro perché disturba l’idea di far sapere che serve una persona a cui appoggiarsi. Dal punto di vista amoroso si ricuciono gli strappi, mentre sul lavoro arriva un nuvolone. Molti sono offesi dal comportamento di alcuni. Scorpione: il segno ha una sorta di piccolo scrigno dentro di sé che apre raramente, addirittura a volte non lo apre nemmeno a sé stesso. Nonostante questo il segno è un abile psicologo, investigatore, analista. Si può dare più facilmente una mano agli altri che a sé stessi.

