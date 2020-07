Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a continuare l’analisi di oggi 13 luglio 2020. Leone: si può contare su oggi, meno su martedì e mercoledì. Se si può dimenticare un torto subito è meglio, si devono evitare progetti troppo costosi. L’amore corrisponde alle proprie richieste con agosto e settembre mesi molto indicati per gli incontri.

Oroscopo Vergine: parte bene la settimana con stelle interessanti fino a venerdì. E’ un momento buono per farsi valere, si è rimasti provati dal destino. A livello sentimentale si è scollegati e distante. Per ciò che riguarda il rigore lavorativo non ci sono dubbi, c’è sempre una grande carta da giocare. Molto dipende da età e posizione sociale.

Oroscopo Bilancia: il segno è tra i più provati dall’inizio dell’anno. Chi ha rivalutato l’amore è perché ha avuto problemi nel lavoro. Si ha bisogno di una persona a fianco. Se c’è un problema si parla a tutti, anche se non è detto che si seguano i consigli. Sulla base dei pareri alla fine si fa una scelta. Le relazioni vanno gestite al meglio. C’è un po’ di rabbia per alcuni progetti rimandati.

Oroscopo Scorpione: si ha una marcia in più. 18 e 19 sono le giornate più interessanti in una settimana che porta dei benefici. Sole in ottimo aspetto, Giove e Saturno interessanti. Ci si arrabbia quando si è troppo nervosi. Gli incontri che nascono ora sviluppano ad agosto.

