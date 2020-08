Oroscopo Paolo Fox, 14-15 agosto 2020/ Previsioni oggi e domani: scopri che giornata sarà

Oroscopo Paolo Fox, 14-15 agosto: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox per il 14 e 15 agosto ci porta ai segni al top. Ariete: in questo periodo può accadere qualcosa di molto interessante. Sul lavoro arriverà una chiamata extra verso il futuro anche se domani ci saranno dei problemi logistici in amore. Toro: si lavora per organizzare un weekend interessante. Si tratta del periodo ideale per buttarsi nel lavoro. Da domani le coppie avranno bisogno di stare più vicine possibili per sfruttare il passaggio positivo della Luna. Capricorno: in amore ci sarà una giornata positiva. Si deve tenere sotto controllo però l’insofferenza che ci si porta dietro.

Cancro: questa è una giornata interessante con tante cose da fare. Da domani saranno favoriti gli incontri e ce ne potrebbe essere uno speciale. Chi lavora in maniera autonoma avrà degli giovamenti. Gemelli: si deve frequentare più gente possibile con la Luna che rimane nel segno e regala ottime possibilità. Nelle prossime 48 ore si vivrà uno stato di agitazione. Alcuni pianeti transiteranno in maniera decisamente positiva. Leone: c’è una nuova emozione a fare capolino. C’è sicuramente la possibilità di essere motivati con una giornata interessante sul lavoro. Qualche ricordo spiacevole si potrà togliere molto presto. Vergine: questa giornata è veramente molto positiva e migliora la situazione da stasera. Da domani ci sarà una giornata decisamente positiva in amore. Sul lavoro si può crescere ancora. Sagittario: la situazione è davvero interessante per quanto riguarda gli incontri. Saturno sarà decisamente favorevole con la giornata di domani molto interessante.

Previsioni oggi e domani oroscopo Paolo Fox: segni flop

Voltiamo pagina con l’oroscopo di Paolo Fox per i segni flop tra oggi e domani. Bilancia: si devono evitare delle complicazioni e presto si potranno affrontare delle situazioni delicate. Sarà un ferragosto interessante, ma per il lavoro la svolta sarà in autunno. Scorpione: si vivono delle titubanze sul passato, bisogna provare a curare di più l’alimentazione per stare bene. La giornata di domani potrebbe essere emozionante. Un problema di lavoro si potrà risolvere molto presto. Acquario: c’è voglia di ripartire con attività di movimento che sono favorite anche se non si è del tutto fuori dai problemi. Da domani ci sarà grande passione. Pesci: non si deve rimandare una discussione. Ci saranno dei ritardi sul lavoro. Da domani la Luna sarà favorevole nuovamente.

