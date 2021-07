Oroscopo Paolo Fox 14-15 luglio 2021/ Forti emozioni per il Leone, Pesci polemici

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 14-15 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Torna anche oggi l’oroscopo Paolo Fox attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 14 luglio, e per domani, giovedì 15 luglio? Oggi è la giornata giusta per l’Ariete per ottenere delle spiegazioni: non rimandate! Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, ma occhio alle spese eccessive. Oggi il cielo del Toro è molto positivo, grazie a Mercurio e alla Luna. In amore possono esserci ottime notizia, sia per i single che per le coppie di lunga data. I Gemelli oggi saranno nervosi a stressati. Sul lavoro ci sono questioni burocratiche e legali da risolver. In amore è tempo di rimboccarsi le maniche. Giornata positiva per il Cancro: cercate di non farvi travolgere dalla fretta o dall’ansia. Le storie appena nate potrebbero concretizzarsi. Sul lavoro ci sono problemi economici. Giornata di forte emozioni per il Leone, anche su sul lavoro ci sono problemi economici da risolvere. Valutate pro e contro delle proposte che potrebbero arrivare. La Luna è favorevole ai nati sotto il segno della Vergine: sarà una giornata ottima per i vostri sentimenti. Sul lavoro evitate litigi e contrasti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà positiva per la Bilancia, grazie alla Luna dalla vostra parte: approfittatene al massimo sul fronte sentimentale. Sul lavoro invece ci sarà qualche problema a livello economico, che verrà superato in poco tempo. La giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche dubbio in amore per lo Scorpione. Sul lavoro la situazione è più complessa, ma non perdete la fiducia in voi stessi. Il Sagittario è chiamato a prendere decisioni importanti e delicate sul fronte sentimentale. Sul lavoro valutate con calma nuove offerte, meglio andarci con i piedi di piombo. Giornata positiva per il Capricorno grazie a Venere, favorevole da qualche giorno: in amore arriveranno grandi novità, soprattutto se siete single. Sul lavoro date il massimo e se arrivano accettate nuove proposte. Oggi l’Acquario è particolarmente polemico e nervoso: conviene mantenere la calma. Attenzione alla spese. Pesci polemici soprattuto in amore. Anche sul lavoro il periodo non è dei migliori.

