Oroscopo Paolo Fox, 14-15 luglio/ Previsioni oggi e domani: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, 14-15 luglio: i segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta all’analisi tra oggi e domani, 14-15 luglio, ecco i segni al top. Toro: Giove e Saturno sono in ottimo aspetto e presto potrebbero arrivare delle soddisfazioni professionalmente parlando. Domani ci sarà confusione e qualche problema generale in amore. Sul lavoro ci saranno però degli spunti. Cancro: sul lavoro le cose sembrano pronte ad andare meglio. Dal punto di vista dell’amore ci sarà presto un recupero con la Luna che nelle prossime ore diventerà favorevole.

Vergine: in amore si sta lavorando a un bel recupero. Ci si deve però dare da fare sul lavoro. Domani ci saranno ulteriori propositi dal punto di vista sentimentale. Bilancia: la Luna è neutra. Questo è il momento giusto per raggiungere degli obiettivi interessanti sul lavoro. Da domani si inizia a pensare al da farsi in vista di agosto. Pesci: la Luna è favorevole. Domani la giornata sarà positiva anche se rialzarsi dal punto di vista professionale non sarà facilissimo.

Quali sono i segni flop secondo Paolo Fox?

Voltiamo pagina sui segni flop per quanto riguarda sempre l’oroscopo di Paolo Fox per i prossimi due giorni. Ariete: momento di grande stanchezza che porta a vivere il lavoro con un po’ troppo stress. Per fortuna domani ci si rialza almeno in amore. Gemelli: si devono assolutamente evitare i rischi sul lavoro. Nella giornata di domani potrebbe nascere qualcosa di interessante. Il cielo rimane pieno di stimoli. Leone: il segno è pronto a rimettersi in gioco. A livello professionale si è decisamente stanchi con la Luna che in questo momento è dissonante. Sul lavoro si potrebbero affrontare alcune situazioni con maggior prospettiva.

Scorpione: si devono rimandare tutti i problemi sentimentali che si vivono in questo periodo. Alcuni progetti professionali si possono sbloccare, ma nelle prossime 24 ore peserà la Luna opposta. Sagittario: si devono evitare eventuali passi falsi a livello professionale. Domani ci sarà la possibilità di chiedere consigli, sempre cercando di evitare di alzare i toni. Capricorno: la Luna rimane opposta. Il periodo a livello professionale rimane interessante. Presto potrebbe arrivare un incontro speciale. Acquario: il segno sta vivendo un momento sottotono. Nonostante la stanchezza c’è grande voglia di recuperare. Nella giornata di domani ci saranno dei chiarimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA