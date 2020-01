Oroscopo Paolo Fox, 14-19 gennaio 2020/ Toro al top, Scorpione settimana da dimenticare (I Fatti Vostri)

Oroscopo settimanale 14-19 gennaio 2020: la classifica segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox si apre con la consueta classifica settimanale in diretta su Rai2 durante I Fatti Vostri. Lo Scorpione al dodicesimo posto. Settimana un po’ nervosa perché le cose non quadrano. Dovete prendervi cura del vostro fisico. Undicesima posizione per i Gemelli, se siete ombrosi ma da giovedì c’è un bel recupero. Avete un bel cielo per il 2020 e supererete degli ostacoli e fino a mercoledì siete provati. Al decimo posto il segno della Vergine, avete un sacco di cose da fare ed è difficile essere diplomatici. Per vari motivi avrete con il partner un impatto meno intimo. In nona posizione dell’oroscopo di Paolo Fox abbiamo il segno del Leone. Le persone non cambiano ecco perché cambiare la vita alle persone non è opportuno, voi siete liberi e passionali e dovete dare spazio alle cose importanti. Tensioni in amore. Ottavo posto per il segno dell’Ariete che non ha iniziato l’anno in maniera eccezionale, le cose si sbloccheranno dopo aprile. In questo momento dovete smaltire gli arretrati e sperare nel futuro. In settima posizione il Sagittario. Arrivano soddisfazioni, specie in campo lavorativo. Non vi posso dare i primi posti perché c’è il transito di Venere che non vi fa concentrare del tutto. Settimana importante ma adesso riposatevi.

Al sesto posto dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale c’è il segno zodiacale dell’Acquario, vi aspettano belle soddisfazioni, fatevi consigliare da qualcuno che vi vuole bene perché non è un periodo per fare scelte da folli. Quinta posizione per il segno del Cancro con un fine settimana fonte di grandi emozioni. Al quarto posto la Bilancia, giovedì e venerdì ottimo cielo. Il vostro è un oroscopo importante e interessante per prepararvi a qualcosa di bello. I primi due mesi però, sono un po’ rallentati dalle acquisizioni. In terza posizione il segno dei Pesci, non abbiate preclusioni per incontrare la persona giusta. Al secondo posto il Capricorno con delle giornate particolarmente importanti, è un anno rivoluzionario per voi. Prima posizione per il segno del Toro, settimana di buone notizie. Se dovete chiedere qualcosa scrivere una mail tra martedì e mercoledì, perché avrete un ottimo cielo. Siete molto convincenti anche in amore.

