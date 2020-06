Oroscopo Paolo Fox 14-19 giugno classifica segni/ Pesci, Toro, Cancro, Gemelli al top

Pubblicità

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala una nuova classifica settimanale, grazie alla rubrica presente su DipiuTv. Cinque stelline per i Pesci, sempre in attesa di un segnale da parte dell’amore. Qualcuno potrebbe essere rimasto deluso da una relazione poco chiara del passato. Bisogna dimenticare. Le coppie che hanno resistito agli ultimi eventi possono recuperare. Anche se il passato si fa sentire, Marte e Mercurio sono favorevoli per un riavvicinamento. Nel Lavoro bisogna anlizzare con cautela tuttele novità. Marte e Mercurio in ottimo aspetto aiutano a valutare accordi o conferme di situazioni già presenti. Seconda posizione con diversi segni che hanno conquistato quattro stelline. Il Toro ha bisogno di maggiore fiducia nelle relazioni neonate. Aumenta la confidenza e in arrivo cambiamenti a tutto tondo. Le coppie devono prestare attenzione al passato. Chi ha problemi da risolvere deve tenersi alla larga dalle complicazioni. Chi è sposato o convive può pensare al futuro. Nel Lavoro si potrebbero ricevere nuove mansioni. Serenità e impegno sono da ritrovare, anche se l’agitazione è presente. I Gemelli possono superare ogni ostacolo con l’aiuto di Venere in transito. Il cielo promette novità e Saturno favorevole spinge i nati del segno a cercare relazioni importanti. Le coppie ad un passo dall’altare ricevono i favori delle stelle. Amore in secondo piano a causa di situazioni esterne che distraggono. Nel Lavoro ci potrebbe essere una buona occasione. Saturno e Venere sono in buon aspetto e qualcuno potebbe ricevere belle proposte. Cielo neutrale quello del Cancro, anche se ad agosto potrà vivere emozioni interessanti in Amore. Incomprensioni ad inizio settimana, soprattutto con Capricorno e Bilancia. Le coppie non devono stare rinchiuse: alcuni problemi si possono risolvere stando in mezzo agli altri. Nel Lavoro, Mercurio nel segno sollecita e spinge a fare dei cambiamenti. Contratti e accordi procedono a rilento.

OROSCOPO PAOLO FOX: VERGINE SOTTO PRESSIONE…

Alla seconda posizione della classifica settimanale di Paolo Fox ci sono altri segni. Quali sono le sue previsioni? Grazie a DipiuTv scopriamo che il Leone è meno dubbioso in Amore rispetto allo scorso mese. Anzi forse i sentimenti sono adesso un punto di riferimento per i nati del segno. Da non sottovalutare nuove relazioni e incontri di questa settimana. Le coppie hanno recuperato fiducia e superato problemi esterni. Bisogna valutare le circostanze e tenersi alla larga dalla confusione nei giorni centrali della settimana. Nel Lavoro ci sarà un grande cambiamento. Qualcuno vorrebbe allontanarsi da una situazione scomoda. Bisogna progettare il futuro. La Vergine è ancora sotto pressione al Lavoro e i sentimenti slittano in secondo piano. Nei prossimi giorni però ci potrebbe essere un cambio di rotta nelle priorità. Incontri favoriti nella giornata di venerdì. Le coppie che hanno sopportato le tensioni dell’ultimo periodo possono dialogare per comprendere cosa non va. Nel Lavoro si recupera, anche se alcuni riceveranno notizie solo adesso. Le conferme non mancheranno. Lo Scorpione ha un cielo interessante: si potrà puntare su un’amicizia che decollerà ad agosto. Il Sole tornerà favorevole in estate e regalerà qualcosa di più. Meglio non chiudersi in se stessi. Le coppie hanno avuto dei problemi economici oppure per via del lavoro. Giornate pesanti in arrivo. Nel Lavoro, i prossimi dieci giorni saranno decisivi per affrontare una situazione spinosa. Si recupera, ma meglio procedere con cautela.

CLASSIFICA OROSCOPO: BILANCIA IN FONDO…

Andiamo avanti con l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario deve ancora riprendersi in Amore e il suo atteggiamento è negativo nei confronti dei sentimenti. Scontri possibili attorno a venerdì. le coppie hanno affrontato parecchi problemi e le difficoltà non sono mancate, così come le discussioni. In atto un cambiamento decisivo. Nel Lavoro non bisogna prendere sotto gamba una nuova proposta. Collaborazioni favorite, in arrivo novità. Cielo senza nuvole per il Capricorno: in Amore si deve mettere in gioco. Il recupero c’è, ma anche l’allontamanto da una persona durante lo scorso mese. Le coppie devono affrontare problemi economici: mancano soldi per i progetti. Polemiche ad inizio settimana, soprattutto con Cancro e Ariete. Nel Lavoro, le idee dei nati del segno vengono messe in risalto. Non mancheranno le sfide e nuove responsabilità. Ultimo posto e tre stelline: l’astrologo su DipiuTv ci svela l’andamento dell’Ariete: i single hanno vissuto alti e bassi e ora potranno avere una maggiore stabilità. Possibili incontri importanti, ma attenzione a non rimanere vittima di delusioni e incertezze legate al passato. Le coppie sono infastidite, soprattutto quelle che non hanno chiarito questioni di lavoro. Attenzione ai rapporti con l’Ariete. Nel Lavoro bisognerà fare una scelta. Molti hanno vissuto una tormenta da inizio anno, ma la soluzione è dietro l’angolo. La Bilancia può rivoluzionare se stesso in relazione ai sentimenti. In alcuni momenti si sentirà il bisogno di avere qualcuno vicino, ma la diffidenza è ancora presente. Le coppie possono essere tese ad inizio settimana. Il motivo però è esterno alle dinamiche a due. Nel Lavoro ci potrebbe essere qualche rallentamento a causa della burocrazia. Giove dissonante rallenta il rinnovo degli accordi. Chi ha ripreso attività deve avere pazienza prima di vedere una ripresa definitiva.



