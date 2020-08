Oroscopo Paolo Fox, 14 agosto/ Previsioni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare altri quattro segni per oggi 14 agosto 2020. Leone: Mercurio e Sole in transito all’interno del segno sembrano premiare alcune grandi iniziative recentemente intraprese, nonostante lo scarso supporto ricevuto dall’esterno. Per sfruttare al massimo le possibilità offerte da questa situazione astrale sarà bene riuscire ad economizzare i propri sforzi.

Oroscopo Vergine: Oggi sembra ancora possibile avvertire qualche tensione prima di un fine settimana decisamente migliore. Entro domenica sarà possibile ottenere qualcosa in più, riscattandosi da situazioni che in passato possono aver creato qualche difficoltà. Qualche lontananza in amore.

Oroscopo Bilancia: La giornata di oggi sembra regalare qualche sicurezza in più riguardo le proprie aspettative, ma il fine settimana in arrivo potrebbe riportare un po’ di confusione all’interno delle relazioni familiari e di coppia. Per limitare le tensioni sarebbe bene riuscire ad evitare contrasti durante le prossime ore.

Oroscopo Scorpione: Da oggi si aprono tre giornate di grande forza che permetteranno di ottenere alcune importanti conquiste utili a guardare il futuro con nuovo ottimismo. Buone possibilità anche per quanto riguarda l’amore.



